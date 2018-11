Festival das Flores de Holambra começa nesta quinta em Aracaju

07/11/18 - 16:44:41

De 08 a 18 deste mês, Aracaju volta a ser palco do Festival das Flores de Holambra, que, nesta edição, acontece na Praça General Valadão, centro da capital e mais uma vez o evento vai beneficiar a Associação de Pais e Amigos dos excepcionais (APAE) de Aracaju.

São mais de 150 espécies de flores e plantas ornamentais a exemplo de orquídeas, begônias, tuias, bonsais, samambaias, cactos, rosas, frutíferas, além de ervas medicinais e serão vendidas a preços populares, a partir de R$ 5,00, inclusive, com cartões de crédito..

Para o Presidente da APAE Aracaju, Max Guimarães, a parceria, que acontece pela 8ª vez consecutiva com a empresa organizadora, tem sido benéfica no sentido de ajudar de alguma forma os assistidos da entidade. “Sempre ao fim do Festival contabilizamos algum dinheiro que ajuda, pelo menos, a pagar algumas despesas de custeio dentro do mês. Para nós todo recurso que entra é sempre bem vindo.

Mudança de local

Nas edições anteriores o Festival aconteceu na Praça Fausto Cardoso, mas, desta vez, em função da ornamentação do espaço para o Natal iluminado, a Prefeitura de Aracaju disponibilizou a Praça General Valadão.

Fonte: ASCOM – APAE Aracaju

Foto: Divulgação