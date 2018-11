LAÉRCIO PARTICIPA DE REUNIÃO SOBRE A TRANSFERÊNCIA FÁBRICA PARA SERGIPE

07/11/18 - 05:23:19

O deputado federal Laércio Oliveira participou nessa terça-feira, 6, da reunião na Secretaria do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) com os executivos do grupo Duratex, que está ampliando a sua operação da marca Hydra Corona em Sergipe, com o governador Belivaldo Chagas, o secretário José Augusto Carvalho, o diretor-presidente da Codise José matos e técnicos. Na ocasião foram explicados os detalhes da transferência das atividades da unidade de Tubarão, em Santa Catarina, para Aracaju. Com isso serão gerados 220 empregos em Sergipe.

Segundo o diretor Industrial da Duratex, Marco Milleo, a relação de confiança com o governo de Sergipe foi essencial para decisão de ampliar a produção no estado. “Nossa operação em Sergipe é com a fábrica de produtos Hydra. Estamos transferindo a operação que tínhamos em Tubarão e consolidando-a industrialmente aqui em Aracaju. A participação de Belivaldo foi fundamental para garantir a nossa permanência no estado. Caso contrário, o que teria acontecido seria o movimento oposto, teríamos levado essas mil vagas que nós temos, para outros lugares. Então, a participação do Estado, em particular do governador, foi fundamental para a nossa manutenção aqui”, afirmou Milleo.

O deputado federal Laércio Oliveira falou sobre a importância da chegada desses empregos para Sergipe, o que traz desenvolvimento econômico e geração de renda. “O Estado tem se aperfeiçoando na condição de ser um centro de atração de investimentos para Sergipe. O secretário da Sedetec e o presidente da Codise têm se esforçado muito para isso. Percebo que eles têm criado uma harmonia nessa ação para conseguir captar mais investimentos para o nosso estado e esse evento de hoje é um reflexo de tudo isso, consequência do trabalho sério que vem sendo feita pelo governo. Sergipe tem esse perfil, com todas as condições já consagradas com referência ao fator atratividade para que as empresa cheguem aqui. As coisas aqui são conduzidas de forma muito séria, muito responsável, aqui não se faz leilão, não se barganha nada para que uma empresa venha para cá, se oferece as condições” disse Laércio.

O processo de preenchimento das novas vagas já foi iniciado, segundo o gerente Industrial da unidade Hydra Sergipe, Rogério Rodolfo de Souza. “As contratações se iniciaram hoje e os novos funcionários já estão em treinamento. Esse é o número inicial, de 220 novas vagas, mas é lógico que com novos negócios aparecendo, temos total interesse em continuar investindo na região”, explicou Rogério.

O governador Belivaldo Chagas destacou que a decisão da Duratex em consolidar sua produção em Sergipe reforça o bom trabalho que o governo vem realizando na atração e manutenção de investimentos para o estado. “Nesse momento, noticiar a ampliação de uma indústria tão importante quanto essa, com geração de emprego e renda para nossa gente, é muito gratificante. Quero agradecer pelo reconhecimento e pela confiança que os empreendedores têm hoje em Sergipe. Continuaremos atraindo mais investimentos para o estado”, enfatizou Belivaldo.

Já o secretário da Sedetec, José Augusto Carvalho, explicou que a perspectiva é que 2019 seja de resultados ainda mais positivos com relação ao desenvolvimento econômico do estado. “Nosso trabalho é convencer o empreendedor que aqui é um bom lugar. Há, por exemplo, a possibilidade da Duratex trazer uma montagem de torneiras metálicas para cá também, mas, por enquanto, ainda só está sendo estudado. Não paramos de agregar novos negócios, principalmente, os que gerem progresso mais duradouro, grandes indústrias que tragam suas subsidiárias para perto”, relatou José Augusto.

