Natal Iluminado também acontecerá na Orla de Atalaia, em Aracaju

07/11/18 - 06:36:38

Na manhã de terça-feira (06), foi discutida a ação dos agentes do trade turístico sergipano para o Natal Iluminado 2018, iniciativa que irá promover a iluminação de ambientes da cidade, criando um cartão postal no Centro de Aracaju, ação comandada pela Fecomércio e na Orla da Atalaia, capitaneada pelo trade turístico sergipano.

O Natal Iluminado foi apresentado pelo superintendente da Fecomércio Maurício Gonçalves, que mostrou o projeto de iluminação desenvolvido pela empresa contratada pela Fecomércio, a Lumibrasil, que será aplicado na praça Fausto Cardoso e Calçadão da João Pessoa, numa parceria com a Prefeitura de Aracaju e o apoio da Celse e Energisa. O projeto que contempla investimentos de mais de 550 mil reais foi mostrado pelo superintendente para os representantes da ABIH, Abrasel, Aracaju Convention Bureau, ABAV, Semict, Infraero e Prefeitura Municipal de São Cristóvão.

Na reunião, os representantes do trade, na pessoa da coordenadora interina da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio, Daniela Mesquita, informaram que também realizarão o projeto com o mesmo nome, aplicado na Orla de Atalaia. A ação acontecerá de forma simultânea com a do Centro de Aracaju, até o dia 06 de janeiro. A decoração da Orla será feita na avenida Santos Dumont, em seus postes e árvores. Além de uma árvore de natal flutuante que ficará nos lagos da Orla. A iniciativa soma esforços com o projeto da Fecomércio, dando mais brilho para a cidade no período natalino, tendo seus dois pontos mais importantes de frequência de turistas e visitantes preenchidos com a temática natalina.

O superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, comemorou a ação e destacou que a ação dos empresários do turismo vem para valorar de forma potencial o turismo no estado.

“Temos nossa ação que já está em seu segundo ano, com uma iluminação especial decorativa que se estenderá da praça Fausto Cardoso, pelo Centro Comercial de Aracaju, criando um novo cartão postal na cidade, durante o período natalino. A somação de forças com essa ação do trade turístico do estado, que irá iluminar a Orla de Atalaia, trará resultados muito positivos para nossa hotelaria, setor de empreendimentos turísticos e para o comércio de nosso estado. Com ações dessa monta, todos ganham na sua visibilidade, frequência de visitantes e aumento do potencial turístico de Sergipe, pois o turista que vem para nosso estado, também conhece destinos no interior do estado. Esse é o tipo de ação que é produtiva e positiva”, disse Maurício.

Na reunião da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio, os representantes da Prefeitura de São Cristóvão, Paola Santana, secretária de Governo da cidade, e Allan Alberto, consultor de Turismo, mostraram as ações do município para fazer a cidade de São Cristóvão se reerguer como destino no estado. A prefeitura tem buscado a captação de recursos para investir no desenvolvimento do turismo da cidade, com ações planejadas que resultem em potencialização da quarta cidade mais antiga do Brasil e Patrimônio da Humanidade reconhecida pela Unesco, valorizando o turismo cultural e histórico. Além da ampliação do Festival de Arte de São Cristóvão, evento que atrai turistas de todo o Brasil para sua vasta programação cultural.

O superintendente da Infraero em Sergipe, Wanderson Silva, deu informações sobre investimentos que serão feitos no Aeroporto de Aracaju, com a perspectiva de 84 milhões de reais em obras. Silva também destacou que a Infraero está sendo consultada por empresas aéreas que desejam ampliar sua oferta de voos para a capital sergipana, com vistas nos trajetos noturnos, devido à localização do aeroporto de Aracaju. Segundo ele, no período de verão, correspondente até o mês de março, deverá haver uma elevação de 10% no fluxo de desembarques na cidade.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria