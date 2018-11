PM prende homem por embriaguez ao volante na Zona Sul da capital

07/11/18 - 08:19:42

Na tarde dessa segunda-feira, 5, no Bairro Atalaia, zona sul da capital, policiais do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) prenderam um homem por embriaguez ao volante.

O flagrante ocorreu por volta das 16h, quando uma equipe do Pelotão Ambiental foi alertada por motoristas que trafegavam nas proximidades do terminal de ônibus do Bairro Atalaia, sobre um veículo que realizava manobras arriscadas na região.

A partir dessa informação, os policiais localizaram o veículo, conduzido por um homem de 36 anos, ainda com sinais de embriaguez. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou em um índice alcoólico acima do permitido por lei. Diante disso, ele foi encaminhado à Delegacia Plantonista Sul.

Fonte e foto PM