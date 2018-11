PT SE MEXE COM ANTECIPAÇÃO

07/11/18 - 00:01:05

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Ainda não está na hora de esperneios. Há apenas 15 dias da conquista do Governo e Senado, o momento está mais para comemorações, com o objetivo de evitar polêmicas que atrapalhem a consolidação de um grupo até então coeso. O que já se pressente é uma ânsia de se buscar espaços que só estarão disponíveis à disputa a partir de 2020, como é o caso da Prefeitura de Aracaju.

O Partido dos Trabalhadores participou ativamente da vitória de Belivaldo Chagas à reeleição e continua em plena atividade à busca de posições que justifiquem o seu desempenho. Quer dizer: não desceu do palanque e demonstra que está no jogo à busca de mais… Muito mais.

O senador eleito Rogério Carvalho (PT) se comporta como uma “fera ferida”, mesmo com a performance eleitoral que exibiu. Como não quer perder tempo – talvez porque ache que já é tarde – mantém o estilo impetuoso de ir à caça de novas conquistas. E a mais próxima para ele – a dois anos ainda – é a Prefeitura de Aracaju. Internamente já trata da ocupação de Secretarias e entidades do Governo, e acha que o alto do mandato de senador não tem que buscar o diálogo.

É tudo na base do “dar ou desce”. Ou melhor: “ou dar ou a gente rompe”. Mais ou menos por aí…

Ontem um petista de uma cidade grande do interior disse que é preciso muita calma nesse momento e evitar a tentativa de atropelar o tempo e antecipar polêmicas que podem criar problemas a um grupo que trabalhou unido. O petista sugeriu ao próprio Rogério que “fosse mais devagar com o andor”, porque há tempo suficiente para se instaurar o entendimento geral e uma solução ampla.

Rogério Carvalho é naturalmente impetuoso. Mais ainda quando está com um mandato no Senado, além de uma estrutura política forte. Tornou-se o líder maior do PT e é natural que pense disputar o Governo em 2022, além de tentar atrair novos partidos e buscar alianças. Já faz isso com discrição. Quarta-feira passada teve uma conversa por telefone com Valadares Filho (PSB), mandou recados para Fábio Henrique (PDT) e afagou Heleno Silva (PRB).

Nada demais, talvez apenas gestos de finura com ex-companheiros que não estiveram no bloco que o elegeu… Só isso.

ALESE ESTÁ DEFINIDA

O governador Belivaldo Chagas reuniu-se ontem com os deputados reeleitos Luciano Bispo e Jéferson Andrade e sugeriu que os dois continuassem dirigindo a Alese.

Luciano Bispo será o presidente e Jéferson continuará primeiro secretário.

CONVERSA FOI LONGA

A conversa entre Belivaldo, Luciano e Jéferson foi longa porque os demais deputados também serão ouvidos para que apoiem a indicação do governador.

Além disso, tem que se traçar o esboço dos demais ocupantes da mesa.

PT JÁ MOSTRA SEUS INTERESSES

O Partido dos Trabalhadores, pelo que disse Marcio Macedo, tem certeza de que foi o mais importante aliado da base, para reeleger Belivaldo Chagas.

Demonstra interesse em participar de todas as decisões.

FOI MUITO DECISIVO

Em entrevista, Marcio admitiu que o PT “teve uma votação expressiva e saiu muito fortalecido deste pleito eleitoral mesmo com todo cerco político”.

– PT foi decisivo na reeleição do governador Belivaldo Chagas (PSD), disse.

Anotem, isso tudo não vai cheirar muito bem.

APENAS POR COINCIDÊNCIA

O senador Valadares analisa, via internet, que a “vitória veio graças ao uso sistemático, em toda a campanha, dos programas sociais do Governo Lula”.

– E das figuras de Haddad, candidato de Lula e de Eliane, viúva de Marcelo Déda.

ADENDO AO COMENTÁRIO

O senador Valadares faz uma observação após seu comentário: “Se Rogério Carvalho tivesse perdido para o Senado a minha análise cairia por terra”.

– A sua (de Rogério) candidatura vitoriosa foi a prova real da influência da candidatura presidencial de Haddad-Lula na eleição de Sergipe, concluiu.

FAZ CRÍTICA A ROGÉRIO

O deputado Luiz Mitidieri critica aliados que já estão falando sobre as próximas eleições, a exemplo do senador eleito Rogério Carvalho.

– São comentários desnecessários, falando em 2020 e 2022 e ocupação de espaços.

PEDE MAIS RESPEITO

Para Mitidieri, esse “não é o momento. É preciso mais respeito ao eleitor. Nem assumir o mandato e já estar falando nas próximas eleições é desnecessário”.

– Primeiro mostre serviço, diga a que veio e depois pense em projetos maiores, disse.

NÃO POR FALTA DE AVISO

Teve gente na base aliada que avisou, com certa antecedência, que a vitória de Rogério ao Senado provocaria danos à unidade do bloco, que vem desde Marcelo Déda.

Rogério fará um grupo de oposição no Estado… Anotem.

PROCESSO SERÁ SELETIVO

O senador eleito Alessandro Vieira (Rede) vai fazer um processo seletivo público para ocupar vagas em seu gabinete. Será através de currículo e entrevistas.

Será para gente de todo o Brasil.

REUNIÃO DA REDE E PPS

Está marcada reunião da Rede com o PPS para tratar sobre provável fusão, mas ainda não há nada certo, embora as siglas estejam conversando em Brasília.

Alessandro participa do próximo encontro.

DE OLHO EM AQUIDABÃ

Com a eleições do delegado Alessandro Vieira, alguns colegas estão de olho nas eleições de 2020. Um deles já pensa em disputar a Prefeitura de Aquidabã.

Mas vai depender do aval dos Mitidieris.

BOA VOTAÇÃO EM MAÍSA

A disposição do delegado parte do apoio que deu à deputada eleita Maísa Mitidieri, que teve percentual de votos equivalente aos de parlamentares apoiados por ex-prefeitos

O sonho de ser prefeito é alimentado por novos aliados…

NÃO ACENA PARA NOMES

Até o momento o governador Belivaldo Chagas não tem acenado a nomes para sua nova equipe de Governo, mas Segurança tem sido objeto de desejo de muitos políticos.

Tem muita gente de olho nela…

AMORIM VAI CONTINUAR

O senador Eduardo Amorim (PSDB) já avisou que não vai abandonar a política e está conversando com amigos, prefeitos e deputados que estão em Brasília.

Acha que, como todo partido que sofre uma revés, tem que fazer boa reflexão.

REUNIÃO EM BRASÍLIA

O deputado federal eleito Fábio Henrique participa de reunião hoje da Direção Nacional do seu partido, o PDT, para as primeiras definições sobre a próxima legislatura.

O partido vai ficar na oposição ao Governo Bolsonaro.

ORÇAMENTO PÚBLICO

Ontem à tarde, em plenário, Eduardo Amorim aprovou projeto que estabelece que os orçamentos públicos devam priorizar educação, saúde e segurança.

Amorim recebeu convites para a área de medicina e do ensino superior.

TAMBÉM NA CORRERIA

Deputado André Moura também está na correria para provação de recursos para Sergipe e conversando questões do orçamento, que tem espaço curto para aprovação.

Segundo ele, não está tratando de política.

Notas

Sem impacto esperado – A Justiça do Trabalho não tem demonstrado forte resistência à aplicação da reforma trabalhista (Lei nº 13.467, de 2017), que completa um ano no dia 11. Em meio à crise econômica, porém, as mudanças da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) parecem não ter gerado o impacto esperado para o mercado de trabalho.

0x0

Uma notícia boa – Do governador Belivaldo Chagas: “Pense em uma notícia boa! Afinal, nesse momento que a gente finaliza o Governo e está prestes a iniciar uma nova fase, essa notícia de ampliação, geração de emprego e renda de uma indústria tão importante como essa é excelente para todo mundo.

0x0

Assassinato de reputação – Conselho Nacional de Justiça investigará juiz que insinuou que Gilmar recebeu dinheiro para libertar Garotinho. Presidente do Conselho, Toffoli disse que não seria pedagógico arquivamento e que estamos diante de uma epidemia “que se chama assassinato de reputações”

0x0

SBT ressuscita ditadura – O homem do baú ressuscitou as propagandas do período de maior repressão da ditadura militar para homenagear Bolsonaro na sua TV, o SBT. É um desrespeito com os torturados, os mortos, os exilados e um menoscabo com a democracia. Para amar o Brasil, não é necessário amar o governo.

0x0

Tratam da reforma – A reforma da Previdência proposta pelo presidente Michel Temer deverá ser discutida hoje em encontro entre ele e Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Devem participar do encontro o chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Eliseu Padilha, e o futuro ocupante da pasta, Onyx Lorenzoni.

0x0

Combate de forma impessoal – Marina Silva diz que as menções do juiz Sergio Moro sobre o conjunto de medidas apresentadas pela Transparência Internacional, durante a coletiva que deu em Curitiba, é sem dúvida uma boa base para que o combate à corrupção continue sendo feito de forma impessoal e contínuo.

Conversando

Carlos Britto – O amor que vem pra nos completar é o que nos faz bater no teto da felicidade. O que vem pra nos fazer transbordar é o que abre uma clarabóia nesse teto.

Alguma coisa – Clovis Silveira diz que as pessoas não mudam, apenas se comporta bem quando quer conseguir alguma coisa!

Terá mudanças? – A informação que chega agora diz que o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira fará algumas mudanças na Prefeitura em janeiro.

Quociente eleitoral – Edvaldo Nogueira também terá que pensar na composição do PCdoB, que perdeu o quociente eleitoral e na clausula de barreira.

Fechar contas – O governador Belivaldo Chagas só vai tratar sobre nomes para ocupar Secretarias de Estado depois que fechar as contas do Estado.

Não vai levar – O senador eleito Alessandro Vieira não vai levar a delegada Daniele Garcia para trabalhar com ele. Nem em Brasília e nem no escritório de Aracaju.

Três nomes – Os partidos terão que enviar três nomes para ocupar Secretarias e o governador vai escolher um deles.

Tem convites – O senador Eduardo Amorim (PSDB) tem convites para exercer sua atividade médica e para ensinar na Universidade. Não deixará a Política.

Discute partido – “Marcio Macedo vai a São Paulo onde terá reunião da direção nacional do PT, a fim de discutir a posição do partido durante as eleições.