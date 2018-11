Sema orienta sobre cuidados com as plantas durante o verão

07/11/18 - 09:10:49

As plantas são um bem comum da natureza, que refletem boas harmonias e frescor ao meio ambiente e aos locais onde são plantadas. Devido à proximidade do verão e, consequentemente, com as altas temperaturas, as plantas sofrem ainda mais com a desidratação. Por isso, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) explica os cuidados necessários que devem ser tomados para manter a planta viva, saudável e bonita.

Segundo a engenheira florestal e analista ambiental da Sema, Carla Zoaid, como qualquer ser vivo, as plantas precisam de cuidados para sobreviver. Durante a estação mais quente do ano, o processo de irrigação é o mais importante, não podendo ser realizado a qualquer hora do dia. “A irrigação da planta nesse período quente, de preferência, deve ser feita nos momentos mais frios do dia, como pela manhã, bem cedo, no fim da tarde ou à noite. É importante que esses horários sejam respeitados, porque aumenta a eficiência dessa irrigação, evitando a perda de água por evapotranspiração, processo onde ocorre a passagem de água em estado líquido para a atmosfera, que, nesse período, é mais intensa”, explica a analista ambiental.

A irrigação pode ser feita de duas a três vezes por semana, mas, caso sejam identificados alguns sintomas na planta, a exemplo de folhas amareladas e secas, e queda com maior intensidade, se faz necessário intensificar ainda mais a irrigação, molhando as plantas todos os dias até que ela recupere a sua folhagem.

“É preciso ficar atento à quantidade de água ideal para a irrigação, pois, se for de forma exagerada, a planta pode morrer devido ao excesso de água; e se for em pouca quantidade, com as altas temperaturas, a evaporação do solo é mais rápida, ela morre por não ter conseguido absorver a água disponibilizada na superfície. A medida ideal para irrigar a planta é de um a cinco litros de água a cada irrigação realizada”, finaliza Carla Zoaid.

Foto Ana Licia Menezes