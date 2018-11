STJ concede nesta quarta-feita habeas corpus ao radialista George Magalhães,

07/11/18 - 18:50:16

Na tarde desta quarta-feira, 7, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, concedeu habeas corpus ao radialista George Magalhães, preso desde 13 de setembro pela acusação de coação de testemunhas no caso em que é investigado pelos crimes de estupro e agressão contra uma mulher de 42 anos que trabalhava na limpeza do condomínio em que reside na Praia de Atalaia.

Segundo o advogado do radialista, Getúlio Sobral para o seu cliente ganhar a liberdade falta apenas a comunicação oficial do STJ ao Tribunal de Justiça de Sergipe, que comunicará à juíza do caso, Olga Barreto. A informação é do portal Política em Foco.