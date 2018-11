A formação do médico na Unit é tema de debate do Almoço Somese

08/11/18 - 16:22:28

A Sociedade Médica de Sergipe (Somese) promoveu mais uma edição do Almoço Somese nesta quinta-feira, 8, e recebeu como palestrante o superintendente Geral do Grupo Tiradentes, o professor Dr. Saumíneo Nascimento, que discorreu sobre ‘A formação do médico na Universidade Tiradentes’, considerada referência nacional em formação médica.

Estudantes, médicos e coordenadores do Grupo Tiradentes prestigiaram o almoço que contou com a participação do professor Dr. e pesquisador da Unit nos EUA, Marcos Almeida, por vídeoconferência no debate.

Para o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, uma boa formação médica é prioridade para a área e é salutar poder discutir sobre o assunto. “Eu como professor, acredito que o ensino universitário deve ser de qualidade para que possamos inserir no mercado de trabalho excelentes profissionais. A Unit é uma parceira da Somese e sempre traz inovações que interessam a todos da classe”, destacou Dr. Aderval.

O reitor da Unit, o professor Jouberto Uchôa, acredita que esse momento na Somese é um significativo canal que oferece experiência. “A Somese congrega a classe médica de maior nível e sempre está preocupada com o estudo constante da medicina sergipana e nós da Unit agradecemos pela receptividade com gratidão e orgulho”, enfatizou o professor Uchôa.

Segundo o superintendente Geral do Grupo Tiradentes, o professor Dr. Saumíneo Nascimento, vivemos no início do século XXI com inovações e novas tecnologias no setor da saúde. “Estamos formando novos profissionais conectados com as novas tecnologias e desafios que a profissão do médico exige e contribuindo também para ampliar o número de médicos no nosso estado, além de ofertar a oportunidade de emprego para os futuros médicos”, comentou o superintendente Saumíneo.

De acordo com o aluno do 3º período de medicina e presidente da Liga Acadêmica de Anatomia Aplicada, Luan Rodrigues, é essencial que existam discussões para observar como se dá o processo de formação do aluno. “A sociedade necessita de profissionais de qualidade e é importante podermos debater com pessoas experientes para adquirir conhecimento”, apontou o estudante Luan.

Por Maraisa Figueiredo

Foto assessoria