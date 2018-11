Banese financia a compra de imóveis no Feirão da Ademi

08/11/18 - 16:29:00

Carteira de Crédito Imobiliário do Banese financia até 80% do valor do imóvel, com prazo de pagamento de até 35 anos

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) está participando da 4ª edição da Feira de Imóveis Ademi/SE, que acontece esta semana em Aracaju, proporcionando uma ótima oportunidade para quem deseja adquirir uma casa ou apartamento na capital ou no interior do Estado. O Banese é um dos agentes financeiros presentes no evento, durante o qual estão sendo oferecidos milhares de imóveis nas mais diversas regiões de Aracaju e do interior do Estado, com preços acessíveis e ótimas condições de pagamento.

De acordo com a gerente de Suporte da Área de Crédito do Banese, Taís Rios, o banco financia até 80% do valor do imóvel, com prazo de pagamento de até 35 anos e uma das melhores taxas do mercado.

“O Banese, como banco de fomento do Estado de Sergipe, atua fortemente na economia sergipana, liberando recursos com taxas competitivas no mercado e contribuindo para a geração de emprego e renda na nossa região”, ressaltou Taís ao informar que durante o Feirão da Ademi equipes do banco estarão disponíveis para tirar dúvidas e realizar simulações de negócios e o financiamento dos imóveis.

Promovido pela Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe (Ademi/SE), o Feirão de Imóveis este ano acontece no estacionamento do Supermercado Extra, próximo ao Terminal de Ônibus do Distrito Industrial de Aracaju (DIA), no período de 8 a 11 de novembro, das 10h às 22h, de quinta a sábado, e das 10h às 20h no domingo.

O evento, que foi aberto na manhã desta quinta-feira, 8, em solenidade conduzida pelo presidente da Ademi, Henrique Côrtes, conta com a participação das construtoras e incorporadoras AC Engenharia, Celi, Impacto, Jotanunes, Nassal, Primasa Camel e União, além das imobiliárias Century, Cohab Premium e Única. O superintendente do Banese, Wesley Cabral, representou o presidente do banco, Fernando Mota, na solenidade.

Fonte e foto assessoria