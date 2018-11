CAMPANHA NACIONAL DE SEGURANÇA COM A ENERGIA ELÉTRICA

08/11/18 - 06:05:44

A Segurança deve estar sempre em primeiro lugar em qualquer tipo de atividade a ser executada. E quando há energia elétrica envolvida, os cuidados devem ser mais intensificados ainda. Por conta disso, a Energisa, participante da campanha nacional de Segurança com Energia Elétrica, promovida pela ABRADEE – Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica -, iniciou em novembro uma campanha institucional, nos veículos de comunicação, abordando orientações sobre segurança com energia elétrica.

Mas a campanha também ganhou corpo: a empresa está indo a canteiros de obras alertar os trabalhadores da construção civil sobre a necessidade de se prevenir acidente envolvendo energia elétrica.

Um exemplo dessa iniciativa se deu na manhã desta quarta-feira, 7, no canteiro de obras da Construtora Camel, localizado no bairro Santa Maria. Em torno de 70 trabalhadores assistiram à palestra do engenheiro de segurança da Energisa Robson Jezler e a uma peça de teatro, contratada pela empresa de energia, abordando questões de segurança no trabalho.

“O uso do lúdico via teatro leva à reflexão e reforça que, apesar de toda a diversão, o assunto é sério e que é importante lembrar que as famílias dos trabalhadores estão esperando que eles saiam e voltem para casa com segurança. Acredito que a mensagem foi passada de forma divertida, humorada e reflexiva”, afirma André Santana, diretor da Eitcha Companhia de Teatro, grupo contratado pela Energisa, que apresentou a peça no canteiro de obras.

Edilson e Alex, funcionários da Camel e colegas de trabalho, em uma só voz declararam a conscientização que a Energisa levou ao local de trabalho e da importância das informações sobre os cuidados com a rede elétrica. Segundo eles, são lições que vão levar para a vida toda.

O engenheiro Robson Jezler afirma que a Energisa tem na Segurança uma diretriz para todas as suas atividades e poder levar informações a outros trabalhadores reforça a importância de conscientizar a população sobre a necessidade constante de se praticar segurança.

A campanha segue com a ‘trupe’ da Energisa em mais dois canteiros de obras, na quinta e na sexta, dias 8 e 9, respectivamente.

Os temas da campanha alertam para o perigo da proximidade da rede elétrica com:

– antenas de televisão

– pipas

– materiais de construção civil

– máquinas agrícolas

– poda de árvores

Além disso, também fala sobre danos na rede de energia que pode ocasionar fios caídos. Nesta situação, a ordem é ficar LONGE dos cabos, isolar a área e ligar imediatamente para a Energisa.

A Campanha das Distribuidoras

A campanha ocorre simultaneamente no Brasil todo, com as concessionárias associadas à Abradee. As distribuidoras montaram uma força-tarefa em suas áreas de concessão, com divulgação de informações nas contas de luz, palestras educativas em escolas e canteiros de obras. Também serão veiculados spots de rádio, anúncios na mídia, divulgação em redes sociais e sites, distribuição de cartilhas e folhetos explicativos com dicas de prevenção de acidentes.

Por André Brito