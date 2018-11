DESEMBARGADOR JOSÉ DOS ANJOS SERÁ NOVO MEMBRO DO TRE/SE

08/11/18 - 07:53:29

Em sessão extraordinária, o Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe escolheu o Des. José dos Anjos para exercer o cargo demembro do Tribunal Regional Eleitoral, na classe dos Desembargadores, em substituição ao Des.Ricardo Múcio de Abreu Lima, atual presidente do TRE-SE,que encerrará seu mandato no dia 2 de fevereiro de 2019.

Após sua escolha, o Des. José dos Anjos agradeceu aos colegas pela indicação. “Compor a Corte Eleitoral é uma tarefa que engrandece a trajetória profissional do magistrado. Espero que Deus me ilumine e inspire para, com sabedoria, seguir com o excelente trabalho desenvolvido pela Justiça Eleitoral de Sergipe”, ponderou.

Na mesma sessão, o TJ/SE elegeu, por aclamação, para o biênio 2019-2021, os desembargadores que comporão a mesa diretora daquele Egrégio Tribunal. O Des Osório de Araújo Ramos Filho assumirá a Presidência, o Des. Alberto Romeu Gouveia Leite ocupara a Vice-Presidência e a desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva será a próxima Corregedora-Geral da Justiça.

TRE/SE