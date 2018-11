É TEMPO DE AVANÇAR

Por Inácio Krauss*

foto: Marcio Dantas

Colegas da advocacia, leitoras e leitores deste portal, a eleição da Diretoria da OAB está chegando. Vivemos um momento de renovação da nossa Instituição. Tenho 44 anos de idade, sou advogado cível e trabalhista, e nestes anos de ativa militância lutei pela valorização da classe. Fui presidente da nossa Caixa de Assistência e desde 2016 vice-presidente da Seccional, ora licenciado.

Sou candidato a presidente da OAB/SE como representante desta nova geração da advocacia. Sem dúvida, avançamos muito na gestão do presidente Henri Clay Andrade, a mais atuante e produtiva da história da Instituição. Porém, ainda há muito a fazer. O período de três anos é insuficiente para realizar tudo o que sonhamos, até porque foi preciso primeiro por ordem na Casa, para fazê-la retomar com força a defesa das prerrogativas, o protagonismo social e o zelo com a advocacia.

A Chapa 03 – “Advocacia Forte, Avança” tem compromisso de verdade com a paridade de gêneros. A composição do Conselho Federal conta com três advogados e três advogadas. As mulheres são maioria no Conselho Seccional. As colegas advogadas também ocupam a Vice-presidência e a Secretaria-geral Adjunta da OAB, e ainda estão na Presidência, Vice-presidência e Tesouraria da Caixa de Assistência da Advocacia Sergipana.

Aliás, quando presidi a Caixa de Assistência (por dois mandatos), criamos o Gabinete do Jovem Advogado. Na atual gestão, inciada em 2016, a defesa da juventude teve vitórias significativas, como a quebra parcial da Cláusula de Barreira para o ingresso em chapas eleitorais, a instituição do Piso da Advocacia e a reorganização da Escola Superior da Advocacia (ESA). Temos como candidato a tesoureiro da OAB/SE um jovem e a juventude também é maioria no Conselho Seccional.

Renovar de verdade exige ação e participação de todos: mulheres e jovens, a advocacia sênior e os colegas do interior, que têm merecido a necessária atenção. Esta é a hora de valorizar a união para fazer esta renovação funcionar de verdade… Colega da advocacia, junte-se a nós! Dia 19 de novembro, vote Chapa 03, porque advocacia forte, avança!

(*) Advogado, vice-presidente (licenciado) da OAB/SE e candidato à Presidência da Instituição pela Chapa 03 – “Advocacia Forte, Avança”