EMÍLIA FALA SOBRE POSSÍVEL CHAPA COM DELEGADO PARA A PMA

08/11/18 - 16:45:25

Nesta terça-feira, 6, durante entrevista dentro do programa Resumo Geral, apresentado por Fernando Cabral, na Rádio Jornal AM 540, a defensora pública e vereadora, Emília Corrêa (Patriota), em resposta aos internautas falou sobre uma possível composição de chapa com a delegada de polícia, Danielle Garcia, para a disputa eleitoral da Prefeitura de Aracaju.

“De fato, existe esse desejo das pessoas, sinto que a delegada está preparada, mas como tudo na minha vida, deixo primeiramente nas mãos de Deus, se for da vontade dEle vai acontecer. Temos sido agraciadas, quase que aclamadas por falas do povo nas redes sociais e nas comunidades por onde tenho passado. Se de fato acontecer, será maravilhoso estar ao lado da delegada Danielle Garcia, uma amiga que sinto realmente estar preparada. Porém, volto a dizer que é muito cedo para essas decisões e tudo não passa de especulação, no momento nos cabe continuar trabalhando porque a eleição está longe e certamente na hora certa as pessoas terão essa resposta”, respondeu.