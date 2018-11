NITINHO DESTACA O TRABALHO REALIZADO POR EDVALDO NOGUEIRA

08/11/18 - 13:29:14

por Viviane Costa Cavalcante

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD) ocupou o Grande Expediente nesta quinta-feira, 8, para ressaltar o trabalho que vem sendo realizado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) e pelas secretarias municipais.

“Edvaldo está modernizando o trânsito de Aracaju através do semáforo inteligente, fez obras de infraestrutura em bairros como 17 de Março, Santa Maria, Coqueiral e Aruana. Além disso, regularizou a merenda escolar e salário dos servidores públicos municipais”, enumerou. Sobre isso, o presidente da CMA afirmou que são coisas que a população vê diariamente.

Com relação as secretarias municipais, Nitinho reservou seu discurso para ressaltar o trabalho do presidente da Fundação Municipal de formação para o trabalho (Fundat), Jorginho Araújo a frente da pasta. “Jorginho é um secretário muito novo e cheio de responsabilidade. Vem deixando sua marca por onde passa. Além disso, é atencioso com todos que o procuram”, elogiou.

Ainda sobre a Fundat, Nitinho informou que durante todo o ano de 2018, a pasta promoveu cerca de 4 mil cursos profissionalizantes a fim de capacitar diversos aracajuanos para o mercado de trabalho.

Escola do Legislativo-

Nitinho aproveitou o seu pronunciamento para falar sobre a Escola do Legislativo Professora Neuzice Barreto de Lima, da CMA, que está realizando oficinas voltadas para os servidores da Casa Legislativa. As oficinas de Portal Modelo e de Sistema de Apoio Legislativo (SAPL) acontecem na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEED).

“Esse curso tem o objetivo de modernizar o setor legislativo e está acontecendo desde o dia 5 e segue até amanhã dia, 9. Esses cursos estão servindo para qualificar os nossos funcionários, vereadores e até de outras câmaras municipais. Isso está sendo possível graças a diversas parcerias”, informou.

Apartes

Em aparte, os vereadores Lucas Aribé e Emília Corrêa (Patriota) parabenizaram Nitinho pela iniciativa em qualificar servidores e vereadores com cursos. Já o vereador Bigode do Santa Maria (MDB) destacou e parabenizou as realizações do prefeito Edvaldo Nogueira. “Só não vê quem não quer. A Zona Sul está maravilhosa de obras”, ressaltou.

Foto Gilton Rosas