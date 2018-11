POLÍCIA CIVIL PRENDE ANDARILHO SUSPEITO DE COMETER HOMICÍDIO

08/11/18 - 10:58:41

Homem foi preso pelo cometimento do crime de furto

Na tarde desta quarta-feira, 07, policiais civis do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Malhada dos Bois deram cumprimento a mandado de prisão em desfavor de Emanoel Santos, 43 anos, pelo crime de furto.

Emanoel é andarilho e foi detido por suspeita da prática de uma tentativa de homicídio. Quando foi pesquisado no Portal Criminal havia um mandado de prisão em aberto por crime de furto qualificado, expedido pelo juízo da Comarca de Maruim.

Emanoel é o principal suspeito de atentar contra vida de Edson Teles, 55 anos, que foi encontrado por familiares ferido com golpes de faca na cabeça. O crime ocorreu em 02 de novembro no povoado Cruz da Donzela, em Malhada dos Bois. Edson Teles permanece internado no Hospital de Urgência de Sergipe, em estado grave.

Segundo caso

Na tarde desta terça-feira, 6, policiais civis do Cisp de Malhada dos Bois apreenderam um adolescente que estava foragido do Centro de Atendimento Sócio-Educativo (Case) desde o dia 02 de novembro. O garoto estava cumprindo medida socioeducativa por crime análogo ao de roubo.

Os policiais encontraram o adolescente em via pública, próximo a residência de familiares. Ele foi apresentado ao Juiz da Comarca de Cedro de São João e reconduzido ao Case.

Fonte e foto SSP