Prefeitos contra o povo

08/11/18 - 08:15:49

Por que será que os prefeitos da Grande Aracaju preferem contrariar o povo a ter que desagradar as poderosas empresas de ônibus? Prova disso foi dada pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PC do B) ao dizer de que vai autorizar o reajuste do preço da passagem. E os gestores da Barra dos Coqueiros, Socorro e São Cristóvão ficaram caladinhos sobre a anunciada majoração, que também atingirá o bolso dos moradores daqueles municípios. Ao concordarem em agradar as concessionárias, os quatro prefeitos optaram em ficar contra a população, inclusive quem não usa o péssimo sistema de transporte coletivo. Diferente do que muitos pensam, o reajuste da tarifa prejudicará a todos indistintamente, pois o comércio repassará a majoração tarifária para os preços dos produtos visando bancar os 94% do vale-transporte. Pior é que os quatro prefeitos não dão um pio contra o péssimo serviço prestado pelas empresas, que fazem gato e sapato dos passageiros. Por que será? Misericórdia!

Olho gordo

Tem gente sugerindo ao prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), que procure um bom rezador para fechar o corpo. Em menos de dois meses o homem sofreu dois reveses. Primeiro, a Justiça Eleitoral cassou o mandato do filho Talysson Barbosa Costa (PR), eleito deputado estadual com mais de 40 mil votos. Ontem, a Polícia prendeu o próprio Valmir, acusado de meter a mão grande no dinheiro da Prefeitura. Pé de pato, mangalô três vezes!

Aposta na educação

A vice-governadora eleita Eliane Aquino (PT) não esconde a alegria com a decisão do governador Belivaldo Chagas (PSD) de priorizar a educação em Sergipe. A petista defende que o governo tenha vontade política, gestão e planejamento: “Tendo essa tríade, conseguimos tocar o estado”, ensina. Com experiência na área de ação social, Eliane acha que mais importante do que uma Secretaria, é uma Coordenação capaz de articular as políticas assistenciais. É vero!

Festa dos eleitos

A Justiça Eleitoral marcou para o dia 17 de dezembro a diplomação dos eleitos no último pleito em Sergipe. Será a partir das 17h, no Teatro Atheneu, em Aracaju. O desembargador Diógenes Barreto ressaltou, contudo, que antes da festa poderá haver modificações no resultado das eleições. Há, inclusive, a possibilidade de uma retotalização dos votos. É que existem recursos ainda pendentes de julgamentos pelas instâncias superiores. Aff Maria!

Fora da cadeia

Acusado de estuprar uma empregada do prédio onde mora, o radialista George Magalhães conseguiu habeas corpus e deve ser solto a qualquer momento. Ele está preso no Cadeião de Estância desde setembro, sob a acusação de obstruir o trabalho da Justiça. O habeas corpus foi concedido ao comunicador pelo ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Reynaldo Soares da Fonseca.

Tudo magiclick

Ao menos aparentemente, são das melhores as relações entre o governo e o PT. Foi o que deixou transparecer o encontro, ontem, entre o governador Belivaldo Chagas (PSD) e o senador eleito Rogério Carvalho (PT). Após receber o aliado, o “Galeguinho” postou a foto dos dois nas redes sociais, revelando que “Sergipe avança com união de forças”. E prosseguiu dizendo ter certeza que o petista “será um grande parceiro e usará o mandato na busca de conquistas para a nossa gente”. Então, tá!

Dois a um

Os senadores Antônio Carlos Valadares (PSB) e Eduardo Amorim (PSDB) votaram a favor do reajuste salarial de 16,38% para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) votou contra a absurda majoração. A proposta aprovada eleva os subsídios mensais dos ministros dos atuais R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil. O reajuste vai gerar um efeito cascata, pois a remuneração dos ministros é o limite estipulado para os vencimentos do funcionalismo. Enquanto isso, o povo recebe um salário mínimo de míseros R$ 954. Êita Brasilzão sem jeito!

Justa homenagem

A Universidade Federal de Sergipe concedeu, ontem, o título de doutor honoris causa ao professor Paulo Freire (in memoriam). A homenagem foi entregue a Ana Maria Araújo Freire, viúva do educador. O título de doutor honoris causa é concedido a personalidades que se destacaram pelo saber. Na mesma sessão solene que comemorou os 50 anos da UFS, oito nomes da instituição receberam o título de professor emérito. Legal!

Bocas em risco

A Assembleia aprovou projeto restringindo a venda de material e equipamentos odontológicos em Sergipe. Segundo o autor da proposta, deputado Garibalde Mendonça (MDB), as pessoas estão comprando estes equipamentos mesmo sem conhecer os riscos de usá-los sem a devida prescrição profissional. O deputado revela que “este comércio indiscriminado de aparelhos e clareadores dentários está colocando em risco a saúde bucal da população”. Marminino!

Dr. Bodega

Amanheceu resfriado e não tem médico para atendê-lo nos postos de saúde de Aracaju? Pois passe na bodega da esquina e beba uma generosa dose de conhaque com mel e limão. Se não melhorar, ao menos fica de fogo e esquece que está gripado. Para desarranjo intestinal o bodegueiro sugere uma dose cavalar de Genebra com sal. Segundo ele, é tiro e queda. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 24 de agosto de 1921.

Resumo dos Jornais