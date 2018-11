QUER INTERVENÇÃO NO MDB

08/11/18 - 00:01:45

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Apesar de estar sem mandato, o ex-governador Jackson Barreto continua sendo o líder maior do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Difícil afastar sua imagem de uma legenda da qual foi fundador, embora já tenha flutuado por outras. Pela sigla já perdeu e ganhou, mas ninguém conseguiu ser tão influente quanto ele – sem esquecer José Carlos Teixeira – nas posições políticas da legenda.

Neste momento Jackson Barreto encontra uma barreira pela frente: deputado estadual eleito Zezinho Guimarães e o prefeito Danilo Joaldo, de Itabaianinha, ambos do MDB, não permanecerão no mesmo partido de JB. E ameaçam: “ou ele sai da sigla ou os dois – que lembram os mandatos – sairão”. Nesse casso foi levantada até a possibilidade de solicitação de intervenção no Diretório Estadual, caso não consigam a liberação do partido.

Na verdade, o deputado e o prefeito não terão força política para afastar uma liderança como Jackson Barreto do MDB. Será uma luta desigual. Não é que o partido, em termos nacionais, morra de amores por JB, exatamente porque ele não segue a orientação impopular que a legenda adota desde que Temer assumiu o Poder. Mas, neste momento, quando se fixa uma outra identidade política, será difícil dar “cartão vermelho” ao ex-governador.

Jackson Barreto, em entrevista recente, criticou com um tom excessivamente duro o deputado e o prefeito e ampliou o mal estar já existente entre eles. Zezinho, por exemplo, terá dificuldade de desfiliação. Precisa de deliberação do próprio MDB, porque o mandato pertence à legenda, o que não acontece com o prefeito, que tem mandato executivo.

Zezinho Guimarães já confidenciou que não vai deixar “barato” para JB todos os desaforos que levou e pretende pedir insistir na intervenção. Lembra que Jackson, além de não exercer mandato, não seguiu nenhuma das diretrizes do MDB, criticou o presidente Michel Temer (MDB), além de ter feito fortíssima oposição ao Governo Federal.

Abriu-se uma guerra entre eles e não aparece ninguém para tentar apaziguar esse momento em que se sugere maior unidade.

PRISÃO DO PREFEITO

A prisão do prefeito Valmir de Francisquinho, de Itabaiana, repercute na cidade e em todo o Estado. A prisão pode liquidar a vida pública dele.

Hoje é preciso ter muito cuidado com transações nas licitações.

PROBLEMA ANTERIOR

Em menos de dois meses é o segundo caso que, de alguma forma, envolve o prefeito de Itabaiana: primeiro foi a prisão do seu filho, Talysson, acusado de compra de votos.

E agora esse fato de ontem, que complica sua situação.

NÃO TEM DATA PARA SAIR

O prefeito Valmir de Francisquinho ainda não tem data para deixar o presídio, embora haja um pedido de hábeas corpus a ser julgado em seu favor.

Não há data para julgamento e pode não ser concedido.

NEM MARIA E NEM LUCIANO

Apesar de ser diariamente humilhada pelo prefeito Valmir de Francisquinho, a deputada Maria Mendonça não tripudiou diante de sua prisão.

A mesma coisa fez o deputado Luciano Bispo, sempre criticado por ele.

TEORIA AINDA PREDOMINA

Entre a população ainda predomina a tese de que Valmir de Francisquinho faz um bom trabalho e que vai provar sua inocência já que tem bons advogados.

Em seguida vem a máxima: “quê político não rouba?”

VICE-PREFEITA LAMENTA

A vice-prefeita de Itabaiana, Maria do Carmo Mendonça, se mostrou indignada com a prisão de Valmir de Francisquinho e lamento o mau noticiário sobre Itabaiana.

– A gente sabia o que estava acontecendo, mas não sabia que daria em prisão, disse.

SOBRE ASSUMIR CARGO

Carminha diz que ainda vai depender da Justiça para assumir a Prefeitura de Itabaiana e se acontecer fará antes um levantamento de toda a situação.

Tudo será feito com tranqüilidade, disse

ALESSANDRO QUER O PPS

O senador eleito Alessandro Vieira não é tão bobo quanto parece. Sabe que seu mandato fortalece o PPS e já exigiu: só se filia caso lhe dêem o comando da sigla em Sergipe.

O assunto está sendo tratado em Brasília, via Roberto Freire.

E COMO FICARIA A SIGLA?

Alessandro indicaria mais três membros da direção estadual e se tornaria presidente. E Clovis colocaria dois nomes e seria o vice-presidente.

Vieira já está usando bem as balas do mandato.

MANTÉM CONVERSAS

Na terça-feira, na discrição da livraria Escariz da Avenida Jorge Amado, o senador Alessandro teve conversa ampla com o deputado estadual eleito Samuel Carvalho.

Na agenda, o comando do PPS em Sergipe.

FORMAÇÃO DA CHAPA

Está decidido: Luciano Bispo se mantém presidente da Assembleia e Jéferson Andrade é o primeiro secretário. A oposição não conseguiu dialogar para também lançar chapa.

Será chapa única para o biênio 2019/2020.

ZEZINHO ENSAIOU

O deputado reeleito Zezinho Guimarães (MDB) ainda ensaiou disputar a Presidência da Assembeia, mas não contou com apoio sequer do pessoal da oposição.

Simplesmente recolheu-se e aguarda a votação.

COMO EXPLICAR ISSO

Um político experiente, que esteve ao lado de Valmir de Francisquinho, mostrou-se estarrecido com a sua prisão: “como se pode explicar isso?”

Admite que a situação de Francisquinho fica difícil.

APENAS PARA DÁ UM ABRAÇO

O deputado federal Valadares Filho (PSB) confirmou que o senador eleito Rogério Carvalho (PT) lhe telefonou na quarta-feira após a eleição, para lhe dar um abraço.

– Foi um gesto cordial e não se falou sobre política, disse.

COMEÇA A TRATAR DEPOIS

Valadares Filho disse que só depois do carnaval é que o PSB vai se reunir e começar a se reestruturar, fazer composições e avaliar as eleições de 2020.

Acha que o partido lidera a oposição no Estado por ter ficado no segundo turno.

NOVO COM TÁTICAS VELHAS

O presidente regional do PPS, Clóvis Silveira, diz que o velho mundo da política ruiu. Um novo mundo está surgindo, com personagens e regras próprias.

Mesmo assim ainda tem gente que se diz novo usando as táticas velhas!

JACKSON ESTÁ NO AR

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) está no ar. Tem concedido entrevistas e desancado ex-aliados que trabalharam para a oposição.

O último foi o deputado Zezinho Guimarães.

TERÁ EFEITO CASCATA

Deputado Capitão Samuel lembra que o aumento para membros do STF tem e feito cascata e atinge centenas de servidores Públicos que têm redutor em função do teto.

– Custo Brasil supera em muito os R$ 4 bilhões divulgados.

DEPUTADOS AGUARDAM

Os demais deputados eleitos e reeleitos vão ter encontro com o governador Belivaldo Chagas para tratar sobre o novo projeto de Governo e reformas que virão.

Conversam também sobre a formação da mesa diretora.

Notas

Aumento do teto – Roberto Freire diz que o Estado brasileiro é refém das corporações. Esse aumento do teto salarial no serviço público consequência do reajuste na remuneração de Ministro do STF pelo Senado é a prova de que os que mandam no Estado pouco se preocupam com o restante da população brasileira. Uma vergonha.

0x0

Assuntos sociais – O senador Eduardo Amorim diz que iniciou sua agenda com a reunião de trabalho da Comissão de Assuntos Sociais do Senado. “Analisamos o Projeto de Lei do Senado que prevê que o INSS deve celebrar convênios e recrutar profissionais de outros órgãos para atender demanda”.

0x0

Defensores da democracia – Mendonça Prado bate papo importante com defensores da democracia, dispostos a formatar projetos que visam melhores dias para os sergipanos. Ao seu lado o competente Coronel Husek e a empresária Mônica Salmazo, “pessoas queridas e comprometidas com todos os concidadãos”.

0x0

Sistema interno do TSE – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apura se hackers invadiram o sistema interno da Justiça Eleitoral e obtiveram dados sigilosos do TSE no período pré-eleitoral. Os invasores teriam entrado de maneira remota em equipamentos ligados à rede do TSE e tido acesso, entre outras informações.

0x0

Salário humilha o povo – O plenário do Senado Federal aprovou, por 41 a 16 e uma abstenção, o PLC 27/16, sobre reajuste dos vencimentos dos ministros do STF. Pelo texto aprovado, o novo valor a ser recebido – e teto do funcionalismo público federal – será de R$ 39.293,32 retroativos a 1º de janeiro de 2017.

0x0

Hábeas corpus de Lula – O ministro do STF Edson Fachin disse ontem que há possibilidade de o mais recente hábeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser julgado ainda este ano pelo Supremo. A defesa pede a soltura de Lula sob o argumento de que o juiz federal Sérgio Moro não agiu com imparcialidade.

Conversando

Incorpora espírito – Rogério Alves diz que tem vereador de Aracaju que incorporou espírito de Prefeito/Governador e foi a BSB buscar emendas para Aracaju e Sergipe.

Nem tanto – Muita gente se surpreendeu com a prisão do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Outros nem tanto.

Sobre prisão – Habitantes de Itabaiana sabiam que a Deotap estava fazendo investigações na Prefeitura, mas a maioria imaginava que não daria em prisão.

Perde lideranças – Com a prisão efetuada ontem, Valmir de Francisquinho perde muito a liderança que dizia que tinha no município de Itabaiana.

Absoluto silêncio – O governador Belivaldo Chagas trabalho no mais absoluto silêncio para a formação do seu secretariado.

Presidiu sessão – O senador Valadares (PSB) presidiu ontem mais uma das sessões do Senado Nacional. Talvez uma das últimas.

Trocando farpas – No interior fala-se intensamente nas eleições de 2020 e já tem grupos rivais trocando farpas para indicação de nomes.

Uma homenagem – George Magalhães recebeu hábeas corpus no STJ ontem. Uma homenagem do Dia dos Jornalistas.

Fim do Ministério – Após se reunir com o presidente do STJ, Bolsonaro confirmou a jornalistas que trabalhará pelo fim do Ministério do Trabalho.