Sergipeprevidência participa de 2ª Feira de Estágio da UFS

Aconteceu na última quarta-feira, 07, a 2ª Feira de Estágios da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que teve como principal objetivo, promover a conexão de alunos com as instituições parceiras da UFS na concessão de vagas de estágios. A feira foi montada no Centro de Vivência daquela instituição de ensino.

O Sergipeprevidência marcou presença com o seu estande, que foi representado pela gerente de atendimento do Instituto, Itamara Araújo, a assistente técnica de planejamento Jéssica Magalhães e a diretora dos Recursos Humanos, Cleide Coelho. “Fomos convidados para este evento e estamos tendo esta oportunidade de divulgar melhor para os estudantes tudo aquilo que o Instituto representa para o Estado de Sergipe. Além disso, os estudantes que comparecem ao nosso estande podem entregar currículos para, caso surjam vagas nos seus cursos, eles possam fazer parte do Sergipeprevidência”, explicou Cleide.

De acordo com Lúcia Maria dos Santos Lima, coordenadora da Feira de Estágios e da Central de Estágios, todas as instituições parceiras estavam presentes na ocasião. “Temos diversas instituições que desenvolvem este trabalho no dia a dia com a central de estágios. A centralização dessas ações em um evento como este, no nosso ambiente institucional, favorece o conhecimento das missões destes órgãos e qual a área que melhor o aluno se identifica”, afirmou.

O diretor presidente do Sergipeprevidência, José Roberto de Lima, visitou a feira de estágios. Ele falou da parceria do Instituto com a Universidade Federal de Sergipe. “Grande parte dos nossos cargos comissionados hoje são ex-estagiários nossos. A UFS, como todas as instituições de ensino superior, é uma grande parceira do Sergipeprevidência. São várias áreas no nosso instituto que permitem que os alunos se tornem nossos estagiários. Uma feira como esta é uma forma do Sergipeprevidência se apresentar melhor a esse público. Queremos também que a nossa entidade seja um espaço de formação para estes estudantes”, declarou o diretor-presidente.

Hoje, o Sergipeprevidência possui estagiários nas áreas de Economia, Serviço Social, Ciências Atuariais, Contabilidade, Direito, Administração.

Foto Victor Ribeiro