VF TRABALHA PARA DESTINAR RECURSOS PARA SEGURANÇA

08/11/18 - 14:26:06

Deputados do Partido Socialista Brasileiro (PSB) destinam emenda de bancada no valor de 20 milhões para fortalecimento e modernização das instituições de segurança pública em Sergipe.

O deputado Valadares Filho (PSB-SE), um dos parlamentares que defendeu a destinação da emenda, destaca a preocupação com os altos índices de violência urbana no estado de Sergipe e diz que para enfrentar essa situação tão grave é preciso fortalecer as instituições como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros militar; e nos municípios as respectivas guardas.

“Esses recursos permitirão o reaparelhamento e reestruturação dos órgãos e instituições de segurança pública estaduais; e também possibilitará ao Estado cooperar com os municípios em suas guardas para que, agindo de maneira integrada, possam combater a violência urbana e a criminalidade em todo o Estado de Sergipe”, afirma o deputado.

Com esse empenho, Valadares Filho sinaliza – juntamente com os colegas de bancada do PSB – que os interesses do cidadão sergipano estão acima de quaisquer contendas eleitorais. Ao mesmo tempo, considera que só uma gestão eficiente poderá, efetivamente, enfrentar a situação de insegurança pública vivida no Estado de Sergipe.​

Da assessoria