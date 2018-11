Belivaldo busca parceria com governo da BA pra melhorar abastecimento água

O governador Belivaldo Chagas, foi até a cidade de Itapicuru, na Bahia, com o objetivo de retomar a obra de perfuração dos poços artesianos em caráter emergencial, para atender a população de Tobias Barreto, que sofre com os efeitos da estiagem

Com o objetivo de buscar soluções emergenciais que minimizem a situação de desabastecimento de água no município de Tobias Barreto, nesta sexta-feira (09), o governador Belivaldo Chagas foi até a cidade de Itapicuru, na Bahia. O gestor foi recebido pelo prefeito Magno Ferreira, ao lado do prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, a primera-dama e deputada estadual eleita, Diná Almeida e o presidente da Deso, Jethro Duarte. Em pauta, a retomada nas obras de perfuração de poços artesianos para destinar água para o município sergipano.

“Não há por parte do governo do Estado de Sergipe nenhum interesse de simplesmente chegar ao estado da Bahia e fazer uma adutora, perfurar poços sem que tenha o consentimento do órgão ambiental, a outorga do próprio prefeito municipal. Temos que fazer isso de forma responsável, dialogando. Agradeço a boa vontade do prefeito Magno pela conversa que tivemos aqui”, declarou o governador Belivaldo Chagas logo após a reunião.

Ainda de acordo com Belivaldo, a obra de perfuração dos poços artesianos é de caráter emergencial para atender a população de Tobias Barreto, que sofre com os efeitos da estiagem. “Vamos trabalhar um projeto para que possamos ampliar o abastecimento de água de Tobias Barreto a partir da adutora do Piauitinga, mas trata-se de uma obra que vai demandar um volume de recursos. Enquanto isso, a gente resolve a partir daqui de Itapicuru. Saio daqui feliz, satisfeito de que as coisas serão resolvidas”, completou.

Durante a conversa entre os gestores dos dois municípios, o governador de Sergipe entrou em contato direto por telefone com o governador da Bahia, Rui Costa. “Como entendemos que o problema não será resolvido a partir da prefeitura de Itapicuru, é preciso que se resolva com o órgão ambiental do governo do Estado da Bahia, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura. Já liguei para o governador Rui Costa, que me atendeu de imediato. Quero frisar que nós temos uma boa relação e estamos sempre conversando. Mas eu fiz questão de vir aqui hoje, para ter essa primeira conversa com o prefeito do município. O que importa é essa boa relação entre os governos da Bahia e de Sergipe e entre os prefeitos de Itapicuru e de Tobias Barreto para que juntos nós tenhamos condições de resolver os problemas dos nossos irmãos de Tobias Barreto”, disse.

Nova reunião

O presidente da Deso, Jethro Duarte, explicou que na próxima segunda-feira (12) ficou agendada uma nova reunião entre a prefeitura de Tobias Barreto, Deso, Prefeitura de Itapicuru, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia. “Precisamos retomar as obras que viabilizam o reforço no abastecimento de água em Tobias Barreto nos próximos dias. Até o final deste mês, elas precisam estar concluídas para que a situação do município não se agrave ainda mais. Houve o embargo na obra, por questões ligadas a documentação, mas estamos otimistas de que nessa reunião que vai acontecer tudo seja solucionado”, afirmou o presidente.

Preocupado com a situação de falta de água no município, o prefeito de Tobias Barreto reconheceu a atenção do governador em intermediar uma solução emergencial e acompanhará pessoalmente o andamento. “Segunda-feira, vamos estar lá em Salvador, na Seinfra, junto com o prefeito de Itapicuru, com o superintendente. Enfim, tentar uma solução. Nós somos vizinhos, somos parceiros, é um município que está com água e outro que está sem água, e isso precisa ser resolvido”, destacou.

