Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP19 lança campanha ORIENTE-SE

09/11/18 - 08:36:03

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (19ᵃ Região), por meio da Comissão de Orientação e Fiscalização, lançará na segunda-feira, 12, a campanha ORIENTE-SE: PSICOLOGIA & VOCÊ. A ação tem como objetivo garantir o respeito às pessoas, transparência e integridade nas relações, com base no Código de Ética do/a Psicólogo/a, e terá como base a informação de forma direta e objetiva.

A psicóloga Orientadora Fiscal, Marcela Flores Cardoso Sobral (CRP19/1096), explica que a campanha surgiu em consonância com deliberações do Congresso Nacional de Psicologia, que vem tentando utilizar uma lógica de popularização da Psicologia e o cruzamento de informações de um estudo sobre os registros de denúncias feitas à Comissão de Orientação e Fiscalização ao longo de anos. “A ideia é fornecer a população conhecimento acerca da conduta de psicólogos e psicólogas. Quem busca o serviço precisa saber o que pode e o que o profissional não pode fazer”, disse.

Flores esclarece ainda que os temas abordados na campanha foram escolhidos a partir da experiência de trabalho na orientação e na fiscalização. “Pensamos em uma abordagem a partir dos pontos que aparecem, tradicionalmente, como dúvidas cotidianas das pessoas e também dos profissionais psicólogos/as. É um projeto inovador e vem cumprir a principal missão do Conselho de Psicologia que é a interlocução entre os profissionais e a sociedade civil usuária”.

A campanha será feita pelas redes sociais, por meio de cards com ilustrações que retratam rotinas em consultórios e, com um estilo simples e sem desvios, vai informar o que de fato é permitido durante o acompanhamento do paciente. Para o Conselheiro Danilo Rocha Ribeiro (CRP19/1904), presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização, essa é uma forma de aproximar o CRP, não somente do profissional, mas também da sociedade civil. “As pessoas precisam ter uma noção maior, mais aprofundada sobre o fazer do profissional. Acredito que o cidadão que busca auxílio na psicoterapia deve que ter uma visão crítica do que esperar de um bom psicólogo, uma boa psicóloga. E se for o caso, até mesmo questionar o trabalho a que ele que está sendo submetido. Essa nova consciência vai melhorar a qualidade do trabalho, na medida em que as pessoas começarem a questionar e instaurar um filtro”, argumentou.

Segundo o Conselheiro Presidente do CRP19, Frederico Alves de Almeida (CRP 19/2849), ampliar a comunicação e inaugurar novas formas de diálogo entre a sociedade e os/as especialistas vai gerar um melhor controle de qualidade do serviço oferecido pelo profissional da Psicologia e, nessa nova dinâmica, está implícito uma das funções precípuas que é orientação tanto da categoria como da coletividade. “Quando reafirmamos os princípios éticos do nosso código, garantimos o respeito, a dignidade e o sigilo. Asseguramos com isso, também, que o Conselho Regional de Psicologia de Sergipe seja visto como uma via para que as pessoas possam fazer uso dessa instância, como recurso, nos casos em que se sintam violadas nos seus atendimentos”, garantiu.

Integram o projeto ORIENTE-SE: PSICOLOGIA & VOCÊ, o Conselheiro Danilo Rocha Ribeiro (CRP19/1904), presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização; Marcela Flores Cardoso Sobral (CRP19/1096), psicóloga orientadora fiscal; Lidiane de Melo Drapala (CRP19/1664), pesquisadora técnica do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas – CREPOP; Diego Araújo Pereira (CRP19/2363); Roberta Câmara Rocha Menezes (CRP19/2102); Walter Lisboa Oliveira (CRP19/2829); Mario Silvio de Souza Fraga (CRP19/3000) e Juliana de Gois Caldas (CRP19/2288).

Fonte e foto assessoria