Fábio confirma que votou em André e diz: “vi gente do PT que votou nele”

09/11/18 - 10:15:46

O deputado federal eleito Fábio Henrique (PDT) confirmou na manhã desta sexta-feira (09) que votou em André Moura (PSC) para o senado e afirmou que o então candidato ao governo do estado, Valadares Filho (PSB) sabia. “Valadares sabia que votei em André. Eu vi gente do PT votando em André. Ele foi um grande deputado e ajudou muito ao estado de Sergipe”, explicou.

Fábio Henrique fez um balanço do último pleito, afirmando que teve conhecimento de candidatos a federal que receberam entre R$ 1 milhão e 1,5 mi do fundo partidário, enquanto teria sido disponibilizado para ele apenas R$ 100 mil. “Foi uma campanha muito dificil, onde eu pude contar com o apoio de apenas sete vereadores, um prefeito e um vice. Além disso, tendo como oposição em Socorro o prefeito e o governo do estado. O meu sentimento é de gratidão, pois mesmo com todas essas dificuldades conseguimos nos eleger”, afirmou Fábio em entrevista ao radialista Narciso Machado, no jornal da Fan.

Durante a entrevista, Fábio Henrique, além de informar seu voto a senador, aproveitou para dizer que um dos motivos de ter ido para a oposição seria porque não foi chamado para discutir a chapa majoritária e que, além disso, tinha que seguir a orientação do diretório nacional. “”Para tomarmos essa decisão, houve alguns problemas como por exemplo, não fomos chamados para discutir além de que, tínhamos que seguir a orientação na nacional. É preciso entender que saímos da sobra da situação para ir para o sol de 40 graus da oposição, o que demonstrou nosso desapego aos cargos”, disse.

Ainda sobre sua ida para a oposição, Fábio Henrique disse que conversou com outros partidos antes de fechar acordo com o PSB, onde Silvia Fontes, sua mulher, foi a vice na chapa. “É preciso entender que noventa por cento dos políticos conversam com todo mundo, só que uns fazem às escondidas, outros com chapéu mexicano na cabeça para esconder o rosto. Já nós conversamos com todos de forma aberta sem esconder nada”, afirmou e aproveitou para desabafar: “outros fazem e ninguém comenta”.

Ele também respondeu sobre as críticas feitas pelo ex-governador Jackson Barreto, Fábio preferiu ser curto na resposta ao fazer um questionamento: “eu sou apenas mais um a ser criticado por Jackson. Quem em Sergipe não foi criticado por Jackson?. Mas preciso deixar claro que estou no projeto de Jackson desde 2006. Fizemos grandes parcerias e preciso deixar claro que não cuspo no prato que comi”, afirmou.

Ao final da entrevista, Fábio Henrique disse que na próxima semana irá agendar uma visita ao prefeito de Nossa Senhora do Socorro, padre Inaldo, onde pretende colocar seu mandado à disposição do município. “Vou agendar uma visita com o prefeito e quero deixar claro que não sou aliado dele e sim do povo de Socorro. Quero dizer também que o prefeito terá um gabinete em Socorro e que nosso mandato será para todo o estado, mas o nosso foco principal é Nossa Senhora do Socorro”, explicou Fábio.

Munir Darrage