Festival reúne música, artesanato e gastronomia na UNINASSAU Aracaju

09/11/18 - 05:07:22

O Festival é uma grande expressão da cultura no ambiente acadêmico

Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju apresenta nesta quinta (9) e sexta-feira (10), das 18h até as 22h, a II edição do Festival Araruama que reúne música, artesanato e gastronomia. O evento acontece no estacionamento da Instituição e tem como atrações músicos renomados na MPB de Sergipe, além de artesãos e estandes com comidas típicas da região. A organização do evento é da professora Maria Edluzia Leopoldina e da coordenadora do curso de Psicologia Ana Luiza Melo.

O evento engloba, também, a II Feira de Artesanato e Comidas Típicas Apoena, e a II Semana de Oficinas da Nambiquara. Edluzia explica que o Araruama é um projeto de Responsabilidade Social, que tem por objetivo promover cultura e apoiar os artistas, oferecendo espaço para a divulgação dos seus trabalhos. “Pensando nisso criamos o projeto para valorizar a cultura, resgatando o melhor da MPB de Sergipe, com grandes nomes como Chico Queiroga e Antônio Rogério, além de Erivaldo de Carira, Sena, Gil Castro e muitos outros”, diz.

Para o diretor da UNINASSAU, Yuri Neiman, o Festival é uma grande expressão da cultura no ambiente acadêmico. “Oferecemos cultura em alto estilo quando trazemos para a Instituição e para a sociedade música de qualidade, além de artesanato e gastronomia típica. É, sem dúvida, um resgate dos bons valores culturais”, ressalta.

O Festival, que é aberto à comunidade, conta com apresentação de escritores, grupos, cantores, poetas, repentistas, contadores de estória e dançarinos de forma individual ou coletiva. Ainda venda de artesanato, exposição, pinturas e esculturas. “Queremos valorizar a cultura que tem sido deixada de lado. O artista de raiz não tem tido espaço na mídia para lançar seu trabalho junto à sociedade. Queremos levar aos jovens a beleza da música nordestina e dar a ela o seu real valor”, ressaltou Edluzia.

Foto assessoria