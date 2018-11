ITABAIANA: PREFEITURA DIZ QUE MERCADO DA CARNE NÃO ESTÁ FECHADO

09/11/18 - 12:37:29

A Prefeitura de Itabaiana vem a público esclarecer para toda população consumidora e comerciante que são mentirosas as informações que os Mercados da Carne de Itabaiana estão fechados. A Prefeitura reforça que todos os serviços públicos do município estão em pleno funcionamento e que a situação relativa ao Matadouro Municipal está sendo enfrentada administrativamente e judicialmente pelos responsáveis legais. E importante frisar, ainda, que o Mercado de Carne não se limita apenas à comercialização de produtos bovinos, há outra diversidade de artigos de origem animal vendidos no local. Lembramos também que existe, nas proximidades, a possibilidade de abatimento de boi em outros matadouros e frigoríficos, capazes de permitir o regular fornecimento de carne.

Da assessoria