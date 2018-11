McDonald’s muda cardápio do McLanche Feliz

09/11/18 - 13:01:05

O McDonald’s dá mais um passo na evolução de seu menu e divulga mudanças importantes em um de seus produtos mais icônicos, o McLanche Feliz. A partir de hoje, todas as combinações do novo cardápio somarão até 600 calorias – o que equivale a menos de um terço da recomendação de ingestão diária proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para crianças de 6 a 10 anos.

De acordo com a rede, as novas propostas de combos terão:

Até 47% menos calorias

Menos de 650 mg de sódio

Eliminação de até 71% das gorduras totais

Menos de 10% das calorias provenientes de açúcar adicionado

Para estimular escolhas nutritivas, as combinações irão apresentar pelo menos três dos cinco grupos alimentares, como frutas, vegetais, lácteos de baixa gordura, cereais integrais e proteína magra.

Algumas novidades chegam para incrementar as possibilidades que as famílias têm à sua disposição para compor o McLanche Feliz: o suco 100% fruta passa a ser mais uma opção de bebida e o purê de maçã 100% natural pode ser uma escolha de sobremesa. O Mini Tasty chega para ser mais uma alternativa de sanduíche.

“Nosso papel como restaurante da família é oferecer uma opção de alimentação nutritiva e gostosa para as crianças. Queremos que os pais não se sintam culpados por satisfazer a vontade dos pequenos por uma comida mais descontraída. Estamos liderando essa tendência e cada vez mais buscaremos maneiras de tornar nossos alimentos mais ricos em nutrientes, sem perder o sabor”, afirma João Branco, Diretor de Marketing do

McDonald’s Brasil.

Permanecem no cardápio o hambúrguer e o Chicken McNuggets (quatro unidades), as crocantes McFritas Kids, os deliciosos tomatinhos, água mineral e o Danoninho – no cardápio do McLanche Feliz desde 2014.

Essas mudanças refletem o compromisso global que a empresa firmou com a Alliance for Healthier Generation em 2013, repactuadas neste ano e que tem o objetivo de ajudar as famílias a fazerem as melhores escolhas nutricionais. Nesse acordo foram estabelecidas cinco metas específicas para o McLanche Feliz até 2022:

1) Oferecer refeições nutritivas;

2) Simplificar os ingredientes, retirando corantes, conservantes e sabores artificiais;

3) Ser transparente nas informações nutricionais;

4) Vender com responsabilidade;

5) Marketing responsável.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo, tanto em vendas totais do sistema como em número de restaurantes. A Companhia é a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios, incluindo Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Peru, Porto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela. A Companhia opera ou franqueia mais de 2.180 restaurantes McDonald’s com mais de 90.000 funcionários e é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no América Latina. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia visite a seção de Investidores de nosso site: www.arcosdorados.com/ir

