OPERAÇÃO “NEVE NO SERTÃO II” JÁ TEM 17 PRESOS E 4 MORTOS

09/11/18 - 10:39:32

“Neve no Sertão II” é uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar que está sendo realizada desde as primeiras horas desta sexta-feira e tem como objetivo cumprir mais de 30 mandados de busca e apreensão e mais de 20 mandados de prisão em cidades de Sergipe e da Bahia. Em Sergipe, os mandados foram cumpridos entre as cidades de Nossa Senhora da Glória, Feira Nova, Monte Alegre, Canindé do São Francisco, Poço Redondo e Porto da Folha. Na Bahia, na cidade de Paulo Afonso.

A investigação é coordenada pelo delegado Jorge Eduardo dos Santos Filho, da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, e conta com o trabalho integrado de 250 policiais civis e militares, os PMs sob a coordenação do Coronel Rollemberg, envolvendo diversas unidades operacionais das polícias como: Complexo de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil (Cope), Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc), Grupo Especial de Repressão e Busca da Polícia Civil (Gerb), Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), Batalhão de Choque da PM, Batalhão de Radiopatrulha da PM, Grupo de Ações Táticas do Interior da Polícia Militar (Gati), 3o e 4o Batalhões da PM, entre outras unidades especializadas e batalhões de área.

De acordo com informações passadas pelo delegado Jorge Eduardo, foram 21 envolvidos, sendo que 17 pessoas foram presas (13 homens e 4 mulheres) e outras quatro foram encaminhadas ao hospital após confronto. Elas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Ascom SSP