09/11/18 - 14:50:13

PM inicia Operação Comércio Seguro com câmeras e reforço no policiamento

Além do aumento de equipes distribuídas pela região central, câmeras serão utilizadas para monitoramento em tempo real da localidade

Com a proximidade das compras de fim de ano e, em paralelo, com o recebimento do 13º salário, a Polícia Militar já deu início a Operação Comércio Seguro. O policiamento na região do Centro Comercial de Aracaju já está sendo reforçado por meio da ampliação das equipes. A ação também contará com o apoio de câmeras de monitoramento distribuídas pela região.

Segundo o comandante do Policiamento da Capital, coronel Vivaldy Cabral, a operação teve início neste mês e terá reforço a partir do próximo dia 20. “A Operação Comércio Seguro deste ano teve início no começo do mês de novembro e vai se estender até janeiro. Este ano, nós dividimos em duas etapas. A primeira vai até 20 de novembro e a segunda a partir do dia seguinte até o mês de janeiro”, destacou.

O coronel explicou como está sendo realizado a primeira etapa da operação. “No primeiro momento, estamos reforçando a área do Centro da Cidade com reforço do policiamento em duplas no cruzamento dos calçadões e a fixação de uma base de monitoramento no calçadão da rua João Pessoa com rua Laranjeiras. No entorno, também estamos empregando unidades de policiamento especializadas como o Grupamento Tático de Motos (Getam) e Batalhão de Radiopatrulha (BPRp)”, salientou.

Na segunda etapa, o comandante do Policiamento da Capital ressalta o emprego de câmeras para o monitoramento da região. “Na segunda fase, que vai iniciar no dia 21, estaremos substituindo essa viatura, que é a base móvel, por um ônibus que recebe as imagens das câmeras de monitoramento que estão instaladas em todo o entorno do centro comercial. Além do link que será instalado, na própria estrutura do veículo, que vai captar imagens direto do Ciosp [Centro Integrado de Operações em Segurança Pública]. Então estaremos com uma central instalada no centro e reforçaremos o centro comercial com mais duplas”, complementou.

Com o aumento no fluxo de pessoas e maior circulação de dinheiro em virtude do pagamento do 13º salário, o reforço no policiamento será ampliado para todo o horário de funcionamento do Centro. “Nesse momento inicial, estamos iniciando às 13h30 e encerrando às 18h30, por conta do número de pessoas ainda não ser muito grande. No segundo momento, teremos o reforço do policiamento em tempo integral, desde a abertura do comércio até o seu fechamento”, detalhou o coronel Vivaldy Cabral.

Alerta Celular

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) também irá atuar em conjunto com a Polícia Militar e montará uma base para que os clientes façam o cadastro no sistema lançado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP/SE) para alertar furtos, roubos e perda de celulares. A iniciativa tem o objetivo de facilitar a localização e devolução do aparelho, caso seja recuperado nas ações policiais.

Recomendações

A Polícia Militar também orienta às pessoas a redobrarem a atenção com relação a bolsas, pacotes e porte de aparelhos celulares. É recomendado ainda evitar andar desacompanhado e não aceitar ou receber orientações de estranhos.

Fonte: Agência Sergipe de Notícias