Prefeitura de Lagarto dá sequência às atividades do PSE em parceria com o Selo Unicef

09/11/18 - 15:23:07

Durante a semana, inúmeras atividades foram desenvolvidas no município e nos povoados. O PSE está em força total com as equipes de saúde e da Educação junto com os articuladores e mobilizadores do SELO UNICEF, levando mais saúde e qualidade de vida para nossas crianças e adolescentes.

Houve atividades sobre o AEDES AEGYPTI com a equipe do Zoonoses do Município, com palestra e distribuição de material sobre o mosquito.

O Mosquito Aedes Aegypti é popularmente conhecido como MOSQUITO-DA-DENGUE OU PERNILONGO-RAJADO, uma espécie de mosquito da família Culicidae proveniente da África, ele é transmissor de várias doenças, entre elas as mais conhecidas são a dengue e a febre amarela urbana.

As ações dos mosquitos aconteceram em diversas unidades de ensino, como a Raimunda Reis, Sílvio Romero e Eliezer Porto.

O Teatro Quality desenvolveu as ações do Aedes aegypti na Raimunda Reis, transformando o tema em uma apresentação divertida e cheia de aprendizado. O professor de Educação Física Alex Andrade também desenvolveu práticas corporais com os alunos.

A Secretaria do Desenvolvimento Social também enviou sua equipe para palestras nessas escolas sobre a temática: Uso das drogas e suas consequências arrasadoras para a vida do indivíduo, onde alguns adolescentes da Fazenda Esperança deram seus depoimentos de como a droga é arrasadora e destruidora de vidas. Alunos das escolas se emocionaram com os depoimentos dos adolescentes.

Nerivan e a Assistente Social Kenya Azevedo também abordaram a temática sobre o TRABALHO INFANTIL.

A mobilizadora do SELO UNICEF Município Aprovado, a professora Tavares, também convidou os alunos para participarem das políticas públicas da nossa cidade e apresentou o NUCA no qual inúmeros adolescente participam para mudar a realidade dos jovens lagartenses.

Os secretários de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social agradecem a partição de todos os funcionários que trabalham com empenho, para uma melhor qualidade de vida dos adolescentes do nosso Município.

