Prefeitura inicia formação de professores que disputarão eleições nas escolas

09/11/18 - 08:11:11

A Prefeitura de Aracaju deu mais um passo na concretização da gestão democrática nas escolas. Na noite desta quinta-feira, 8, foi iniciado o curso de formação para os professores que se candidatarão para a função de gestores das escolas municipais. O prefeito Edvaldo Nogueira, que honrou o compromisso firmado com a sociedade de retomada do mecanismo de escolha dos diretores por eleição direta, abriu o evento.

“A Educação é um desafio permanente, de modo que aqueles que estão na luta diária para melhorar a nossa rede de ensino precisam estar preparados para enfrentar os problemas. Neste sentido, é motivo de muita alegria ver mais de 400 professores inscritos nesta formação, que os colocará em condição de concorrer ao cargo de diretor de escola. A democracia mobiliza a nossa gente”, afirmou Edvaldo.

Para ele, a gestão democrática é “muito importante para o futuro da educação em Aracaju”. “Comemoramos aqui o início de uma nova fase, uma gestão democrática atualizada, em novo formato. A nossa gestão tem um caminho para ir, paulatinamente, construindo uma escola que ensine, que melhore a qualidade de vida das pessoas e que abre possibilidade de nossas crianças acenderem na vida através da educação”, frisou.

A secretária da Educação, Cecília Leite, também destacou o grande contingente de professores inscritos no curso de formação. “É uma resposta bastante positiva da categoria com 425 inscrições. Nosso objetivo é qualificar nossos docentes da rede municipal de ensino, de modo que compreendam e tornem-se aptos para implementar uma Gestão Escolar participativa, eficaz e eficiente, com foco na aprendizagem do estudante. A expectativa para este curso muito é grande, pois é a primeira etapa para elegermos, democraticamente, os gestores das nossas escolas e essa retomada da democracia na nossa rede foi uma promessa do prefeito Edvaldo Nogueira que está se concretizando neste momento”, afirmou.

O curso

O processo de certificação será de responsabilidade da Secretaria da Educação, com a coordenação do Departamento de Educação Básica, por meio da Coordenadoria de Gestão Educacional e do Centro de Aperfeiçoamento e Formação Continuada de Educação. Os professores deverão obter, no mínimo, 75% de frequência no curso e mais 70% de aproveitamento no exame de certificação, que consiste na elaboração de um Plano de Ação de Gestão Escolar.

O curso tem carga horária de 40 horas, sendo 16 presenciais e 24 à distância. A carga horária à distância será destinada ao aprofundamento dos temas abordados durante a formação e à elaboração do Plano de Ação, que poderá ser feito individualmente ou em grupo de até seis pessoas da mesma unidade escolar.

A professora Gláucia Bomfim Barbosa, que está há sete anos na rede e atualmente dá aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ágape, comemorou a realização do curso. “Este curso trará muito conhecimento da área organizacional das escolas, além de dar ao professor a oportunidade de fazer parte da gestão. Já atuei como coordenadora pedagógica e hoje estou me aperfeiçoando, pois tenho interesse voltar à função, desta vez, democraticamente”, ressaltou.

Segundo a presidente do Conselho Municipal de Educação, professora Maria José Guimarães, a realização do curso e do exame de certificação contribuirá para um modelo de gestão mais eficiente.

“Este curso representa um importante momento da gestão das escolas da rede porque nele apresentaremos as dimensões da gestão escolar, além de apresentar toda a fundamentação legal que é necessária para o conhecimento de um gestor. Também faremos uma reflexão sobre o clima organizacional das escolas e a gestão eficaz, que é o tema da abertura. Realizaremos mesas com abordagens pedagógicas, ligadas ao aspecto financeiro e todas as orientações no que se refere as diretrizes do sistema municipal de ensino. Então, o gestor que participa dessa formação vai para a eleição compreendendo a importância de conhecimentos e habilidades necessárias ao perfil de um gestor”, explica.

Na primeira noite, a palestra de abertura foi sobre “Clima Organizacional e Gestão Eficaz”, proferida pelo consultor de Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju, Júlio Filgueira. A eleição para que escolherá os novos diretores e coordenadores escolares acontecerá no próximo dia 16 de dezembro.

Foto Ana Licia Menezes