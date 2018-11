SMTT finaliza neste mês instalação de novas placas de sinalização turística

09/11/18 - 14:34:01

Desde o mês de julho deste ano, a Prefeitura de Aracaju, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), realiza o processo de instalação de novas placas de orientação turística na cidade. O projeto será concluído neste mês e é importante para a comunicação e acessibilidade em uma cidade que recebe muitos visitantes, como a capital sergipana.

O investimento é de R$ 418 mil, provenientes de um convênio com o Ministério do Turismo (MTur), e contempla a confecção, montagem e instalação do material. A ação reforça o projeto iniciado em 2009, na gestão anterior do prefeito Edvaldo Nogueira, quando foram instaladas 142 placas. A administração seguinte não deu continuidade ao processo.

Ao todo, 24 placas estão sendo fixadas em pontos estratégicos da cidade. São eles: avenida Luiz Lua Gonzaga, avenida Francisco Porto, avenida Acrísio Cruz, avenida Gonçalo Rolemberg Leite, avenida Hermes Fontes, avenida Ivo do Prado, avenida Augusto Franco, avenida Simeão Sobral, avenida Alcides Fontes, avenida Otoniel Dória, rua Santa Catarina e rua São Cristóvão.

A disposição dessa sinalização turística é fundamentada na análise detalhada do local e numa estratégia que garante a continuidade das mensagens, uma vez que disso depende o correto entendimento do turista em todos os deslocamentos. O processo já está na reta final e deve ser concluído ainda no mês de novembro.

O coordenador de Planejamento e Sinalização da SMTT, Diego Carvalho, explica que o processo de implantação está sendo acompanhado de perto pelo órgão. “A confecção e instalação das placas estão sendo feitas pela empresa Sinales, que ganhou a licitação, mas a nossa equipe de sinalização está acompanhando tudo e fiscalizando o processo, que deve ser concluído ainda esse mês”, afirma.

Boa impressão ao visitante

As placas indicam a localização do aeroporto, a saída da cidade e a direção para outros estados; regiões turísticas importantes, como o bairro Santo Antônio, o Centro e a Orla da Atalaia; centros de compras, como os mercados municipais e os shoppings; além de atrações culturais, como o Museu da Gente Sergipana.

Para o superintendente interino da SMTT, Renato Telles, a nova sinalização turística é importante para fortalecer o segmento no estado. “Além de fazer parte da mobilidade urbana, a instalação dessa sinalização fortalece o turismo na cidade. O visitante que chega percebe uma preocupação com ele e fica satisfeito pela facilidade em cumprir seus trajetos”, conclui.