VEJA OS NOMES DOS PRESOS E MORTOS NA “OPERAÇÃO NEVE NO SERTÃO”

09/11/18 - 12:50:26

SSP divulga lista com nomes dos presos e mortos na operação desencadeada no sertão de Sergipe e Bahia

“Neve no Sertão II” é uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar que está sendo realizada desde as primeiras horas desta sexta-feira (09) e teve como objetivo cumprir mais de 30 mandados de busca e apreensão e mais de 20 mandados de prisão em cidades de Sergipe e da Bahia. Em Sergipe, os mandados foram cumpridos entre as cidades de Nossa Senhora da Glória, Feira Nova, Monte Alegre, Canindé do São Francisco, Poço Redondo e Porto da Folha. Na Bahia, na cidade de Paulo Afonso.

Após a coletiva de imprensa, a SSP divulgou os nomes dos presos na operação.

Presos

Josenildo Santos, Tatico

Konrado Phelipe Silva Pinheiro, Konrado

Igor Sávio Andrade Sousa, Igor

Isalto Aleixo da Rocha Filho, Coringa

Cláudio Henrique Pereira Santana, Claudinho

José Fábio Leite da Silva, Fabinho

Welison Romilton Pereira, Bobô

Romário Nunes de Jesus, Romário

José Thiago Cunha Santos, Thiago

Leilson Rodrigues Tavares Lima, Casca

Antônio Carlos Santos Oliveira, Vaqueiro

José Júlio Vieira Santana,

Carlisson Douglas dos Santos, Douglas Noia

Franciele Santos de Souza, Francis

Maria de Fátima dos Santos Leite, Mocinha

Gabriela Reis dos Santos, Gabi

Carla Virgínia dos Santos Andrade, Carla

Tamires Daniela de Assis Machado

Rosana Ramos Santos Bezerra

Mortos

Antônio Carlos da Mota , bigode de ouro

Joaquim Nunes da Mota, Joaquim

Carlos André Lima, André

José Adailson Santos, Pinguim

Com informações da SSP/SE