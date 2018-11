Vereador denuncia: Banda Filarmônica de Laranjeiras pode ser extinta

09/11/18 - 16:40:32

O vereador José Calos JJ usou a tribuna da Câmara nesta quinta-feira, (8) e denunciou que a Prefeitura de Laranjeiras precisa tomar providências quanto à Banda Filarmônica do município, tendo em vista que os músicos não estão recebendo remuneração alguma pelas apresentações. De acordo com representante do legislativo, a gestão municipal não realiza os repasses mensais no valor de R$ 22 mil para a associação representativa, já que, após três transferências, ficou constatado que a entidade está em situação irregular.

“Existe um grande impasse em Laranjeiras sobre a Banda Filarmônica. Através de Projeto de Lei, já a transformamos em Associação de Utilidade Pública, fazendo com que a gestão municipal pudesse realizar repasses. O Executivo também enviou a esta casa e foi aprovado por unanimidade, um Projeto de Lei autorizando um repasse de R$ 22 mil mensais para pagamento dos integrantes. Porém, após três repasses, ficou constatado que a Associação está com a documentação irregular. Assim como, o presidente faz parte do quadro efetivo de servidores do município, o que também não é permitido por lei receber recursos públicos. Diante disso, como fica a situação dos 27 integrantes? Aconselho que procurem a justiça para resolver este impasse”, disse o vereador JJ.

O parlamentar acrescentou ainda que: “o maestro Álvaro, que comanda a banda, não prestou sequer contas do primeiro repasse recebido, mesmo assim, a prefeitura de Laranjeiras fez mais dois repasses. Isto também é outra irregularidade, além da falta de certidões negativas. Contudo, através de requerimento, eu solicitei a presença do maestro para prestar esclarecimentos, mas até esta data, nenhum representante apareceu. É importante frisar que, caso a prefeitura não resolva este impasse, a Banda Filarmônica, que foi bastante premiada e é tradicional nesta cidade, pode ser extinta”, ressaltou.

O vereador Jânio Dias explicou que, durante reunião nesta quinta-feira, representantes da banda filarmônica e da prefeitura conversaram a respeito do assunto e as providências estão sendo tomadas. “A reunião foi bastante positiva e, em breve, a situação será resolvida. Por isso, nesse momento, quero tranquilizar a todos”, frisou o vereador Jânio Dias.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.