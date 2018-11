Homens tentam invadir casa de prefeito, trocam tiros com a polícia e fogem

10/11/18 - 06:40:50

Uma tentativa de assalto à residência do prefeito de Carmópolis, Alberto Narcizo da Cruz Neto, “Beto Caju”, no povoado Aguada, terminou com troca de tiros entre os assaltantes e policiais militares.

As informações são de que quando os marginais chegaram já no final da noite desta sexta-feira (09), o prefeito acionou a polícia que chegou rapidamente ao local. Os bandidos ao notarem a presença da polícia efetuaram disparos e houve troca de tiros. Em seguida os marginais fugiram tomando rumo ignorado.

Ninguém se feriu na troca de tiros. O prefeito e seus familiares passam bem.