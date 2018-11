O “território quase livre” da internet está “roendo” o conservadorismo sergipano!

10/11/18 - 10:54:51

É pura ilusão dizer que a internet é, verdadeiramente, uma espécie de “território livre”, de “terra sem lei”, onde se tudo pode, onde se tudo faz. Como o acesso aqui é restrito, como boa parte da população ainda não é “informatizada”, podemos compreender que ela não é tão “democrática”, tendo em vista que nem todos podem visualizar determinadas publicações. Há uma parcela grande da sociedade que tem acesso às redes sociais, mas que é facilmente manipulada por uma “enxurrada” de “fake News”, de notícias falsas que são espalhadas de acordo com determinados interesses.

Mas não há como negar que a internet trouxe avanços para a população em geral. Falar em “manipulação” não é novidade alguma para quem já vinha sofrendo com “direcionamentos velados” de alguns veículos de comunicação, geralmente controlados por políticos, famílias oligárquicas ou movidos pelo mundo empresarial. Quantas vezes determinados assuntos foram censurados? Quantas vezes se pesou mais o interesse comercial do que a verdade, “nua e crua”? Quantos profissionais não foram contidos ou pressionados por conta de uma questão financeira?

A internet tem limites sim, mas aquela informação “contida” por um comunicador, pode muito bem vir a tona por um cidadão qualquer, por alguém que se acha no direito de publicizá-la, mesmo sem o devido registro profissional. No mundo informatizado, a forma de se comunicar está cada vez mais dinâmica e vai ficando complicado para se conter determinados assuntos, para se “blindar” alguns políticos e certos empresários. Os veículos de comunicação que não se adequarem aos “novos tempos”, estão fadados à falência e ao esquecimento, muito em breve.

Estamos diante de uma legislação “jovem” para a internet, mas muito mais democrática do que a grande maioria dos veículos de comunicação. A mídia impressa caiu em decadência, a imprensa televisa perdeu audiência, as “ondas do rádio” lutam contra a concorrência; e assim, a internet vai ganhando “musculatura e densidade”. Ela não fica restrita ao computador, mas está presente no notebook, no tablet e, principalmente, no smartphone. Hoje a informação é plural! Nem sempre é verídica ou precisa, mas está bem longe de ser restrita…

Em síntese, em um Estado onde a notícia nem sempre é “límpida e incolor”, podemos dizer que em Sergipe “as coisas estão mudando”. Alguns grupos tradicionais ainda comandam uma parcela grande dos veículos de comunicação, mas a maioria não acompanha os anseios de uma nova geração. Estamos falando de uma parcela da sociedade que só cresce e que aposta em mídias alternativas, em novas fontes de informação. E quem está ficando “para trás”, muito desse “conservadorismo sergipano” está assustado com tantas transformações. Culpa da própria imprensa que prefere “roer o queijo do rei” enquanto o “castelo” está tremendo…

Veja essa!

A informação vem quente, igual ao “café do Palácio”: diferente de seus antecessores, o governador Belivaldo Chagas (PSD) decidiu que não vai entregar secretarias “com a porteira fechada” a ninguém. Há uma preocupação com sua imagem e confirmou que pretende ter o controle sobre tudo.

E essa!

Até o final do ano o chefe do Executivo vai analisar, detalhadamente, toda a estrutura para montar a nova equipe, podendo modificar secretários e diretores de órgãos. Precisa olhar atentamente para a DESO, onde várias diretorias são questionadas, com reclamações e denúncias da população, exceto a diretoria de operações e manutenção que, justiça seja feita, vem operando muito bem. Abra do olho, galeguinho!

Alô Belivaldo!

Não custa também chamar a atenção do governador reeleito para os valores elevados que são pagos pelo Estado pelo aluguel de determinados imóveis. Tem um prédio à disposição da SEIDH, por exemplo, no bairro São José, que há muito tempo não se vê movimento por lá. Isso já ajudaria a “aliviar os cofres”. Ou não?

Ciro 2022

O convite do deputado federal eleito, Fábio Henrique, e do vereador Jason Neto, para o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), se filiar ao PDT e, até assumir o comando da legenda em Sergipe, faz parte do projeto “Ciro 2022”. A proposta é construir uma alternativa no Nordeste que “contraste” com o PT.

Edvaldo x PT

A filiação de Edvaldo no PDT, caso se concretize, selará o rompimento político do prefeito de Aracaju com o Partido dos Trabalhadores e logo teremos a “antecipação” do processo eleitoral de 2020. O PCdoB não atingiu a cláusula de barreira. Pode ficar sem tempo de tv e sem verba. Vão acabar restando o “padre” e o “vigário”…

Exclusiva!

Depois da prisão do prefeito de Itabaiana, por conta da questão do matadouro, uma “autoridade” conversou com este colunista e sentenciou: “é bom muitos prefeitos colocarem as ‘barbas de molho’. O que aconteceu em Itabaiana é ‘pinto’ para o que acontece em algumas feiras de Aracaju”. É aguardar…

MPE “zzzz”

Falando em feira livre, este colunista vai falar baixinho para não acordar o Ministério Público: o comércio de produtos de origem animal – carnes, peixes, frangos e laticínios – em feiras e mercados de Aracaju continua de forma inadequada, podendo gerar graves danos à saúde aos consumidores. O MPE já foi mais “coletivo” e menos “seletivo”…

Eduardo D’Ávila

O procurador Eduardo D’Ávila foi empossado nessa sexta-feira (9) no cargo de procurador-geral de Justiça, no lugar do promotor José Rony Almeida, pelos próximos dois anos. Ele foi o segundo mais votado pelos membros do MPE, mas foi o escolhido para o cargo pelo governador Belivaldo Chagas, na lista enviada ao Chefe do Executivo, a quem cabe a decisão.

Ausência sentida I

Nos bastidores da posse do novo procurador-geral a “ausência sentida” foi do governador Belivaldo Chagas. Ele enviou representante à solenidade e optou por seguir para a cidade baiana de Itapicuru, onde foi recebido pelo prefeito Magno Ferreira. O “galeguinho” foi em busca de soluções emergenciais para minimizar o desabastecimento de água em Tobias Barreto.

Ausência sentida II

Belivaldo estava acompanhado do prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, e da deputada estadual eleita Diná Almeida, além do presidente da DESO, Jethro Duarte. Em pauta, a retomada nas obras de perfuração de poços artesianos para destinar água para o município sergipano.

Rodovias

Não custa o governador também ter uma atenção especial com as rodovias que cortam Sergipe. Mas, justiça seja feita, durante a campanha eleitoral, este colunista percorreu a rodovia Lourival Batista, da BR-101 até Lagarto, e reconhece a qualidade dos serviços e a manutenção daquela via, seja pela Seinfra ou pelo DER. Está sinalizada e sem buracos. A Rota do Sertão também está em estado de conservação. Agora é preciso ampliar esse trabalho para outros trechos.

Assembleia Legislativa

O ambiente na Casa Legislativa está tranquilo, terminado o processo eleitoral e com o consenso sobre a eleição da Mesa Diretora. A expectativa é que a Lei Orçamentária para o exercício de 2019 comece a ser votada já na quarta-feira (14) – passa por 3 votações – e os trabalhos devem ser encerrados no dia 13, quando se inicia o recesso parlamentar.

Diplomação

Também já está definida a diplomação de todos os eleitos em 2018: governador, vice-governadora, senadores, deputados federais e estaduais. A solenidade ocorrerá no dia 17 de dezembro, a partir das 17 horas, no Teatro Atheneu.

PD e PF?

Uma fonte da Justiça eleitoral confirmou que estão sendo investigadas as doações eleitorais realizadas durante a campanha de 2018. As doações oficiais (PD) são conhecidas do público e podem ser acessadas. Mas o objetivo da apuração são as supostas “doações extraoficiais” (PF). Se este colunista tiver acesso, em breve trará alguns nomes…

Valdevan 90

Como Sergipe é “terra de muro baixo e onde todos se conhecem”, há uma “inquietação” com a eleição de Valdevan 90 (PSC) para deputado federal. Trata-se de um político que, mesmo sem ser muito conhecido, foi eleito pelo voto democrático. E a soberania popular deve sempre ser respeitada…

Valadares

O senador Antônio Carlos Valadares (PSB) apresentou mais uma emenda individual em favor da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no valor de R$ 750 mil para a Construção do Centro de Fisioterapia e Fonoaudiologia em Simão Dias. O deputado federal Valadares Filho (PSB) apresentou outra emenda com o mesmo valor. “O reitor nos garantiu que esses recursos são suficientes para o término da obra”, comentou o senador do PSB.

Fim da greve

Em Assembleia, a categoria dos médicos de Aracaju decidiu, por maioria apertada, pelo fim da greve que já passava dos 110 dias. O presidente do Sindimed, João Augusto Alves de Oliveira, gravou um vídeo onde agradeceu a resistência e a união da categoria, além da paciência da população, mas reconhecendo que o direito dos trabalhadores segue negado pela PMA.

João Augusto

“A gestão não está preocupada, o processo ia demorar muito, e só quem ia ser prejudicado era a população e, em seguida, os médicos. Nossa greve foi decretada como legal pela Justiça e ainda assim a PMA se manteve sem diálogo. Diante da devolução dos valores descontados indevidamente, a maioria dos médicos ponderou pela suspensão da greve”, explicou o presidente do Sindicato.

Não pegou bem I

Agora, alguns profissionais, que pediram reservas, confessaram que não entendem como uma greve considerada legal, termina sem nenhum avanço para a categoria. Muitos, achando que a greve era até a conquista de direitos, chegaram a fazer empréstimos para segurar a falta de salário por parte da PMA.

Não pegou bem II

“Embora com tanto sacrifício para aguentarem até o fim, fomos surpreendidos com uma assembleia em cima da hora, com um único intuito de terminar uma greve legal. Será que a categoria pode confiar em outras greves?”, questiona um médico que prefere não se identificar por temer represálias…

Bomba!

Um ex-vereador de Aracaju informa que os setores de engenharia e de licitação da SEED estão “pintando e bordando”, classificando e desclassificando empresas com critérios bastante questionáveis. É a famosa política de “dois pesos e duas medidas”, onde o membro maior da Comissão se acha “blindado” pelos laços familiares que possui.

Marcha Ré

O ex-parlamentar reforça que os tempos são outros e que os problemas de hoje, dos setores de engenharia e de licitação, são tão graves quanto os da Operação Marcha Ré que, diga-se de passagem, as investigações seguem “de vento em popa”. “Usam um critério para classificar uma empresa e o mesmo fundamento para desclassificar outras. Aí não dá para entender”, denuncia.

Alô PMA!

O Ministério Público de Sergipe, por intermédio da 5ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, ajuizou ação civil pública em face do Município de Aracaju e da Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB. O objetivo é obter tutela jurisdicional para a revitalização e a instalação de equipamentos de segurança que garantam o adequado funcionamento do Museu do Mangue, situado no bairro Coroa do Meio.

Prazo

A Promotoria requer que seja apresentado um projeto de recuperação no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil, em caso de descumprimento. O caso chegou ao Ministério Público a partir de uma notícia de fato registrada mediante representação da Associação dos Moradores e Ex-palafitas do Bairro Coroa do Meio. A entidade denunciou a situação de abandono do museu, “que se encontra em péssimo estado de conservação e de segurança, necessitando com urgência de uma reforma”, segundo a petição inicial.

Com Gustinho

Falando na PMA, o prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, em seu gabinete, o deputado federal eleito Gustinho Ribeiro. O parlamentar se colocou à disposição da Prefeitura para lutar pelos interesses de Aracaju na Câmara Federal. “Serei um parceiro de Aracaju”, disse o deputado. Edvaldo comemorou o apoio de Gustinho. “Ele é um jovem deputado, que agora chega à Câmara Federal e, acredito, fará um grande trabalho pelo nosso povo. É muito de muita alegria saber que Aracaju poderá contar com ele em Brasília”, disse.

Em Barcelona

O prefeito Edvaldo Nogueira transmitiu o cargo para a vice-prefeita de Aracaju, Eliane Aquino. Ele se ausentará do país, por 10 dias, para participar da 8ª edição do Congresso Mundial de Cidades Inteligentes, em Barcelona, na Espanha. “O Congresso Mundial sobre Cidades Inteligentes é um momento muito importante para expandir o nosso conhecimento acerca de experiências bem-sucedidas na área. Viajo com muita tranquilidade, pois sei que a vice-prefeita Eliane Aquino dará continuidade ao nosso trabalho, ao lado da nossa competente equipe de secretários”, afirmou.

André Moura

Ao final do segundo mandato de deputado federal, o trabalho de André Moura (PSC) continua realizando melhorias para a vida do cidadão sergipano. Nessa sexta-feira (9), em Ilha das Flores, o prefeito Cristiano Cavalcanti entregou uma quadra poliesportiva construída no povoado Bolival com recursos intermediados pelo parlamentar junto ao Ministério do Esporte.

Quadra poliesportiva

A quadra custou R$ 293,4 mil, através de convênio realizado em 2016 e a obra iniciada em 2017 com a conclusão se adiantando em dois anos o prazo estipulado pelo Governo Federal e de acordo com o prefeito, isso aconteceu por conta do prestígio do deputado André conseguindo inserir o pagamento da obra no orçamento da União.

Mais inclusão

O espaço contribuirá no melhoramento da qualidade de vida e inclusão social da população, reduzindo o tempo de exposição de crianças e adolescentes à situações de risco social. Segundo André, a construção da quadra objetiva “despertar na juventude local o interesse pela prática esportiva e utilizando-o como forma de inclusão social e econômica”.

Itabaiana I

Em nota pública, a Prefeitura de Itabaiana esclarece para toda população consumidora e comerciante que são mentirosas as informações que os Mercados da Carne de Itabaiana estão fechados. “A Prefeitura reforça que todos os serviços públicos do município estão em pleno funcionamento e que a situação relativa ao Matadouro Municipal está sendo enfrentada administrativamente e judicialmente pelos responsáveis legais”.

Itabaiana II

“É importante frisar, ainda, que o Mercado de Carne não se limita apenas à comercialização de produtos bovinos, há outra diversidade de artigos de origem animal vendidos no local. Lembramos também que existe, nas proximidades, a possibilidade de abatimento de boi em outros matadouros e frigoríficos, capazes de permitir o regular fornecimento de carne”, completa a nota.

Thiaguinho Batalha I

Discutir questões relacionadas à nova conjuntura política nacional e dialogar com vereadores de todo o país. Este foi o objetivo do 54º Congresso Brasileiro de Vereadores, realizado pela União de Vereadores do Brasil (UVB), e que aconteceu em Brasília (DF). O vereador Thiaguinho Batalha (PMB), esteve presente no evento representando a Câmara de Vereadores de Aracaju.

Thiaguinho Batalha II

O Congresso abordou ainda outros temas como a Reforma Eleitoral, tendo como base os resultados nas eleições de 2018 e os e os reflexos para 2020; as perspectivas do novo Congresso Nacional e a relação com Poder Legislativo Municipal Brasileiro; as possibilidades de um Novo Pacto Federativo com a eleição presidencial, entre outros. “Nos leva a conhecer e atuar de acordo com as novas vertentes legislativas que estão sendo discutidas em Brasília”, completou.

ORIENTE-SE I

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (19ᵃ Região), por meio da Comissão de Orientação e Fiscalização, lançará na segunda-feira (12), a campanha ORIENTE-SE: PSICOLOGIA & VOCÊ. A ação tem como objetivo garantir o respeito às pessoas, transparência e integridade nas relações, com base no Código de Ética do/a Psicólogo/a, e terá como base a informação de forma direta e objetiva. A campanha será feita pelas redes sociais, por meio de cards com ilustrações que retratam rotinas em consultórios.

ORIENTE-SE II

A psicóloga Orientadora Fiscal, Marcela Flores Cardoso Sobral, explica que a campanha surgiu em consonância com deliberações do Congresso Nacional de Psicologia, que vem tentando utilizar uma lógica de popularização da Psicologia e o cruzamento de informações de um estudo sobre os registros de denúncias feitas à Comissão de Orientação e Fiscalização ao longo de anos. “A ideia é fornecer a população conhecimento acerca da conduta de psicólogos e psicólogas. Quem busca o serviço precisa saber o que pode e o que o profissional não pode fazer”, disse.

Espaço Delas

No sábado (24), a partir das 21h, Aracaju será palco do show “Espaço Delas” sob o comando do renomado Grupo Samba de Moça Só. O show terá, ainda, a participação do Dj Flavius Vicent, dentre outras atrações que já se apresentaram no local. A festa marcará o encerramento das atividades, ponto efervescente de baladas alternativas, que seguirá com outro ramo de eventos. O espaço está situado à Avenida Carlos Gomes, nº 12, Bairro Inácio Barbosa. O ingresso individual, já à venda, custa apenas R$ 10.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com