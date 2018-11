PM: OPERAÇÃO “PÉ NA ESTRADA” REALIZA MANUTENÇÃO DE ARMAS E ASSISTÊNCIA MÉDICA

10/11/18 - 08:35:38

Operação Pé na Estrada realiza manutenção de armas, apoio técnico e assistência médica em todos os Batalhões

A Polícia Militar, por meio da 4ª Seção do Estado Maior Geral (PM-4), setor responsável pela infraestrutura e logística de materiais e serviços da Corporação, realizou nessa quinta-feira, 8, a 6ª Edição da Operação Pé na Estrada no município de Tobias Barreto, sede do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM). A ação tem por objetivo prestar apoio técnico-administrativo, realizar a manutenção de estrutura material e bélica, e levar saúde aos militares de todas as Unidades.

O projeto é uma determinação do comandante-geral da PM, coronel Marcony Cabral Santos, de manter a funcionalidade do policiamento ostensivo e o bem-estar dos policiais, com uma melhor estrutura de instalações e preparar a tropa para um serviço de qualidade em segurança pública e defesa da sociedade. Com isso, todos os Batalhões e Companhias da polícia serão visitados e contemplados por uma equipe de seis viaturas e mais de 20 policiais, entre técnicos, especialistas e médicos.

A iniciativa teve início no mês de outubro e acontece a cada duas semanas. As etapas anteriores assistiram os municípios de Estância (sede do 6º BPM), Carmópolis (9º BPM), Propriá (2º BPM), Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) em Aracaju, e o 4º BPM em Canindé de São Francisco respectivamente. A 6ª edição seguiu o planejamento do comandante, de apoiar por prioridade os Batalhões do Interior, onde a operação esteve em Tobias Barreto.

Na oportunidade, foram substituídas mais de mil munições antigas por novas e realizadas a limpeza e manutenção de mais de 30 armas de fogo, além de aproximar a comunidade e humanizar a Polícia, com a participação da equipe do Hospital de Polícia Militar (HPM) em atendimento médico para a tropa e seus familiares. A próxima etapa está prevista para 22 de novembro, em apoio ao 7º Batalhão (7º BPM), com sede no município de Lagarto. A operação Pé na Estrada deve se estender até o final do ano com a conclusão da visita a todos os Batalhões do interior e algumas unidades da capital.

“É um projeto do comando-geral, que visa apoiar logística e administrativamente todos os Batalhões, com prioridade no interior do Estado. Estamos oferecendo toda a assistência possível, com relação à infraestrutura, material bélico e assistência médica. Estamos orientando e fiscalizando a tropa quanto à manutenção de patrimônio, armamento e viaturas. Nas seis edições dessas ações, já percorremos mais de mil quilômetros, realizamos consertos, manutenção e limpeza de mais de 200 armas, fizemos a substituição de quase 5 mil munições e coletes balísticos antigos por novos, para que num eventual confronto, os militares estejam preparados com os equipamentos adequados para agir. Trouxemos também material hidráulico e elétrico para reparos do Batalhão”, explicou o coronel Carlos Rolemberg, chefe da PM-4 e comandante da operação.

Por Ascom PM/SE