PREFEITO CONFIRMA O RÉVEILLON E ANUNCIA NATAL ILUMINADO

10/11/18 - 06:52:32

O prefeito Edvaldo Nogueira confirmou na noite desta sexta-feira, 9, através das redes sociais, a realização do Réveillon 2019. Durante a live, em que comunicou aos seus seguidores a transmissão de cargo para a vice-prefeita Eliane Aquino, o gestor informou que parcerias com a iniciativa privada e órgãos públicos estão sendo concretizadas para a garantia da festa.

“Eu já tinha anunciado, mas agora estou confirmando que teremos Réveillon em Aracaju. Já estamos conseguindo os recursos para fazer a festa e, assim que eu retornar de viagem, mas precisamente no dia 26 de novembro, vou anunciar as atrações. Fiquem na espera. Assim como aconteceu no ano passado, vamos receber o novo ano com muita alegria”, afirmou.

Edvaldo também anunciou a parceria com a Energisa para a realização do Natal Iluminado no Parque Governador Augusto Franco, mais conhecido como Sementeira. “Busquei o apoio nesta sexta-feira e consegui. Assim como fizemos no ano passado, vamos decorar o parque para o período natalino. Com isso, teremos o Natal Iluminado no Centro de Aracaju, na Sementeira, bem como na Orla, onde seremos parceiros do trade turístico e dos hotéis. Teremos um belo Natal”, destacou.

Antes do anúncio pelas redes sociais, o gestor esteve reunido com uma equipe de secretários, na qual discutiram sobre a realização do Réveillon e do Natal Iluminado. No encontro, Edvaldo pediu aos gestores para dar encaminhamento na organização dos eventos, enquanto ele estiver viajando para a Europa para participar do Congresso Mundial de Cidades Inteligentes.

Por Tirzah Braga

Foto: Ana Lícia Menezes