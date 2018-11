QUILOMBOLAS RECEBEM BENEFÍCIOS VIABILIZADO POR ANDRÉ MOURA

10/11/18 - 06:47:04

Mais uma comunidade quilombola de Sergipe é beneficiada com recursos do Governo Federal viabilizados pelo deputado federal André Moura (PSC/SE) por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Em Brejo Grande serão entregues Créditos Iniciais de R$ 5,2 mil a 150 famílias num total de R$ 780 mil nas comunidades Quilombolas Resina e Brejo dos Negros.

Presentes a vice-prefeita de Brejo Grande, Edivânia Ramalho, os prefeitos de Pirambu Élio Martins, de Ilha das Flores Christiano Cavalcanti, vereadores locais Jorge Dias, Cristiano Cardoso (PRP) populares e amigos.

O superintendente do Incra, Gilson dos Anjos, disse que, acabado o pleito eleitoral, na mesma semana recebeu telefonema de André lembrando que o trabalho em benefício dos assentamentos e quilombolas não poderia parar. Até dezembro créditos e títulos de terras devem ser entregues às comunidades.

Para a presidente da Associação da Comunidade Tradicional dos Pescadores da Resina, Maria Aparecida, o recurso é bem-vindo. “Iremos reinvestir nos negócios e projetar um futuro melhor para todos, por isso agradecemos ao trabalho do parlamentar federal”.

Já a presidente da Associação Remanescente de Quilombola Dom José Brandão de Castro, Tecília Cabral, reforçou a conquista do benefício. “É uma luta de muitos anos e somente agora, com André Moura, foi alcançada a vitória”.

Segundo o prefeito de Brejo Grande, Clysmer Ferreira, a ação do parlamentar chegou no momento certo, lembrou dos recursos na área da saúde já entregues e do seu comprometimento pós-eleição com o estado que representa. “André Moura já trouxe muitos recursos para o nosso município. Hoje é um dia de festa e de agradecimento por tudo que ele tem feito de bom pelos munícipes”, frisou.

O deputado André Moura ressaltou, em sua fala, que continua o trabalho para promover o desenvolvimento social e a manutenção de atividades produtivas de todo Sergipe. “Me comprometo em trabalhar para antes do final do ano voltar e entregar o crédito às comunidades restantes que não foram agraciadas no território de Brejo Grande”.

