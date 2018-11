ITPS: APRESENTADOS PROJETOS CIENTÍFICOS DESENVOLVIDOS

10/11/18 - 06:04:59

Atualmente, o ITPS possui nove projetos de pesquisa que atendem as seguintes temáticas: ‘Alimentos: Propriedades físicas, químicas, biológicas, sensoriais e funcionais de alimentos produzidos em Sergipe’; ‘Biotecnologia: aproveitamento de coprodutos agroindustriais e agrícolas’; ‘Produtos naturais: prospecção de novos produtos naturais’; e ‘Meio ambiente identificação e quantificação de agrotóxicos em produtos agrícolas’

Os projetos científicos em desenvolvimento no Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) foram apresentados nesta quinta-feira, 8, durante o ‘VI Seminário do Programa Iniciando em C&T: Simpósio Pesquisa em Foco’. O evento, que integra as atividades da Semana Nacional de Ciência de Tecnologia 2018, foi realizado no auditório do ITPS com a presença de servidores e colaboradores da instituição.

O objetivo principal é popularizar e divulgar os projetos científicos do ITPS, apresentando também o atual quadro de pesquisadores e bolsistas vinculados ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Apoio à Pesquisa e a Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE).

Atualmente, o ITPS possui nove projetos de pesquisa, sendo duas bolsas de Desenvolvimento Tecnológico Regional (DTR)/ Pós Doutorado, cinco bolsas do Programa Institucional de Bolsas e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) e duas bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).

As pesquisas científicas atendem as seguintes temáticas: ‘Alimentos: Propriedades físicas, químicas, biológicas, sensoriais e funcionais de alimentos produzidos em Sergipe’; ‘Biotecnologia: aproveitamento de coprodutos agroindustriais e agrícolas’; ‘Produtos naturais: prospecção de novos produtos naturais’; e ‘Meio ambiente identificação e quantificação de agrotóxicos em produtos agrícolas’.

“A oportunidade de bolsas de estudos confere aos graduandos um novo olhar sobre responsabilidades acadêmicas e profissionais, visto que os ex-bolsistas, geralmente, mostram-se mais preparados para o mercado, mais prontos para trabalhar em equipe, mais resilientes, comprometidos com a pontualidade, além do senso crítico mais aguçado, em virtude das experiências vivenciadas em seus projetos científicos. Isto amplia as oportunidades de sucesso no mercado e em cursos de pós-graduação”, destaca Rejane Andrade Batista, que é Representante de Iniciação Científica (RIC) do ITPS e uma das organizadoras do evento.

De acordo com o diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, a instituição busca incentivar pesquisas científicas de interesse à sociedade e que contribuam para o bem-estar social. “A ciência, muitas vezes, é vista como algo somente para cientistas dentro de um espaço fechado ou de universidade, que não tem ligação com o mundo exterior. Aqui no ITPS, nós queremos desmitificar essa visão e mostrar que as nossas pesquisas são desenvolvidas exatamente com a intenção de servir à sociedade”, comenta.

“Os projetos em desenvolvimento também objetivam ampliar o escopo de serviços analíticos ofertados em Sergipe, e paralelamente, estimular a fixação de recursos humanos com destacado desempenho acadêmico e competência em diversas áreas do conhecimento. Dessa forma, o ITPS tem buscado contribuir para o desenvolvimento e consolidação da ciência e tecnologia”, completa.

A diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby, destaca a importância do evento para disseminação das pesquisas em todos os setores do ITPS. “Vivenciamos um momento importante em nossa instituição, pois os servidores de todas as áreas puderam conhecer as pesquisas desenvolvidas no ITPS e as pessoas a frente desses estudos”, conta.

Sobre o ITPS

O ITPS é uma autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), que tem como atividades principais a execução de serviços tecnológicos especializados, sob a forma de ensaios e análises nas áreas de meio ambiente, alimentos, fertilizantes, calcário, água, solos, tecidos foliares e resíduos industriais, e pesquisas científicas e tecnológicas.

O ITPS, também integra, através de convênio com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I), tornando-se responsável pela execução do controle metrológico e dos requisitos da Avaliação da Conformidade no Estado de Sergipe. As atividades têm o objetivo de garantir a confiabilidade das relações de consumo e proteger o consumidor.

