VEREADORA LAMENTA O REAJUSTE SALARIAL DOS MINISTROS DO STF

10/11/18 - 06:22:44

A defensora pública e vereadora, Emília Corrêa (Patriota), lamenta o reajuste dos salários dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovado no Senado, foram 41 votos a favor, 16 contra e uma abstenção, um reajuste salarial de 16.38% para os 11 ministros do Supremo.

Segundo a parlamentar, o país passa por diversas questões e um reajuste salarial nesse momento, de R$ 33.763,00 para R$ 39.293,32 só demonstra a falta de comprometimento com os brasileiros desassistidos dos seus direitos constitucionais.

“Lamento esse aumento do STF aos ministros, o Brasil vive tantas faltas e um reajuste, quando temos uma sociedade desamparada, sem empregos e pessoas ganhando salário mínimo para sustentar suas famílias. Ao meu ver, não foi o momento adequado para esse aumento salarial”, declarou.

De acordo com Emília, é compreensível que um magistrado não possa exercer nenhuma outra função que não seja aquela, e que é uma atividade extremamente delicada, sobretudo complexa, mas não era o momento, onde o número de desempregados cresce.

“Não sou contra os magistrados de jeito nenhum, entendo que é uma função que exige exclusividade, mas o reajuste foi infeliz, são 12 milhões de desempregados e o momento é difícil no que diz respeito a investimentos em saúde e educação”, finalizou.

Ascom