INCÊNDIO ATINGE UMA FÁBRICA DE RECICLAGEM NA CIDADE DE PROPRIÁ

11/11/18 - 15:04:53

Um incêndio registrado na manhã deste domingo (11), atingiu uma fábrica de reciclagem assustou os moradores do município de Propriá.

As informações passadas pelo corpo de bombeiros são de que o incêndio foi controlado e ninguém ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiro Militar (CBM) ainda realizando um trabalho de rescaldo no local para que o fogo não se propague.

Não há informações do que teria provocado o incêndio que agora será investigado e somente após um laudo técnico poderá ser identificado.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias