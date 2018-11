PM VAI ACIONAR A PF PARA INVESTIGAR USO DE FARDA ASSEMELHADA

11/11/18 - 10:05:18

Após denúncia veiculada de que seguranças estariam utilizando fardas assemelhadas e breves da Polícia Militar, inclusive com fotos, algumas pessoas em redes sociais passaram a relatar que iriam processar por divulgar as fotos, mesmo com tarjas no rosto.

O Promotor de Justiça Militar já tomou conhecimento dos fatos e da denúncia, inclusive das fotos, e considerou como sendo um fato como extremamente grave e que exige uma investigação séria para responsabilizar quem de direito, visto que o fato caracteriza crime militar praticado por civil, devendo tal conduta ser coibida.

O comandante do CPMC, Vivaldy Cabral, que também tomou conhecimento do fato, já encaminhou as fotos para a PM-2, setor responsável de investigação da PMSE, bem com relatou que estaria acionando a Polícia Federal para que também possa adotar providências relativas ao caso.

Somente algumas empresas de segurança estão se utilizando destes artifícios irregulares, por isso o fato deve ser investigado, pois existem no mercado empresas idôneas e devidamente legalizadas, que trabalham de forma correta.

Matéria do blog Espaço Militar