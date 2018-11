ACOMPANHE A AGENDA LEGISLATIVA DESTA SEMANA NA ALESE

12/11/18 - 16:28:29

Acompanhe as atividades da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) no período de 12 a 16 de novembro.

Nesta segunda-feira, dia 11, ocorrerá às 14h30 o início Sessão Plenária. Amanhã, dia 13, às 9h30 inicia-se a sessão plenária do dia. Já às 11h ocorrerá a Sessão Especial de entrega de Título de Cidadania Sergipana à médica Paula Saab. O título é da autoria da deputada Estadual Goretti Reis (PSD/SE).

No período da tarde, às 16h ocorrerá mais uma nova entrega de Título de Cidadania Sergipana, desta vez a honraria será entregue ao governador em exercício do Estado da Bahia, João Felipe de Souza Leão. A propositura do título é do deputado Estadual, Venâncio Fonseca (PSC/SE).

Na quarta-feira, dia 14, ocorrerá às 9h30 a sessão plenária da ordem do dia.

Já no dia 15 de novembro, quinta-feira, por conta do Dia da Proclamação da República do Brasil, será feriado nacional.

A Agenda do Legislativo é atualizada todas às segundas-feiras. Acompanhe no site: www.al.se.leg.br a Agenda Legislativa ou através das Redes Sociais da Casa Legislativa.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Arquivo Alese