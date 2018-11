Amese oficia juiz para solicitar autorização para corte de cabelo de presos

12/11/18 - 16:00:24

Na manhã de hoje, 12 de novembro, a AMESE – ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE, oficiou através do seu Presidente Sargento Jorge Vieira, o Excelentíssimo Juiz – Auditor Militar Daniel de Lima Vasconcelos, solicitando ao mesmo a autorização para o corte de cabelo dos associados desta entidade que se encontram custodiados no presidio militar.

da assessoria