Aracaju Moto Fest irá acontecer nesta semana na capital

12/11/18 - 08:38:24

O maior encontro de motociclistas do nordeste terá mais uma edição em Aracaju. Nesta semana, de 14 a 18 de novembro, acontece na Orla da Atalaia a 17ª edição do Aracaju Moto Fest. O evento sempre reúne milhares de sergipanos e amantes das motos de todo o norte-nordeste. Clubes de várias partes do país já estão com presença confirmada nos cinco dias do evento. Dentre as atrações, estão diversos estandes de clubes, lojistas, expositores, concessionárias e patrocinadores. Atividades motociclísticas, praça de alimentação com diversos food trucks e shows com bandas locais. A entrada no evento será a doação voluntária de um kg de alimento não perecível.

Em 2018 a novidade é o aumento no número de dias do evento. No ano passado foram apenas três dias e devido ao sucesso, a organização aumentou para cinco dias de evento.

“Um evento que já está consagrado no calendário da região e atrai milhares de motociclistas e pessoas que vão observar e curtir o Aracaju Moto Fest. Nosso objetivo maior é sempre incentivar e fomentar o mercado do motociclismo e isso ajuda muito na questão de que mais pessoas visitam a nossa cidade, os hotéis ficam cheios de turistas e movimenta muito a economia local no período. Aumentamos a duração do evento e promete ser mais um grande sucesso mantendo a tradição”, destaca Augusto Silva, um dos organizadores do Aracaju Moto Fest.

O Aracaju Moto Fest é organizado pela Associação dos Motoclubes de Sergipe (AMC) em parceria com o portal AutoSergipe e acontecerá nos cinco dias das 18h às 2h.

Confira a programação musical completa do evento:

QUARTA 14/11

Abertura dos Portões – 18:00

Dj Juninho

20:00 – Amilton Shock e banda

22:00 – Campbell Soulp

00:00 – Igor Rodsi

QUINTA 15/11

Abertura dos Portões – 18:00

Dj Juninho

20:00 – Mc Fly

22:00 – Sargento Mostarda – Especial Beatles

SEXTA 16/11

Abertura dos Portões – 18:00

Dj Juninho

20:00 – Nasio

22:00 – Maria Fumaça

00:00 – Guns N Roses Cover

SÁBADO 17/11

Abertura dos Portões – 18:00

Dj Juninho

21:00 – Téssera

23:00 – Maryjoe

01:00 – Imunidade Charlie Brown (BA)

Fonte e foto FM assessoria