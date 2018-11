Artesãos sergipanos participam de exposição em São Paulo

12/11/18 - 10:26:19

Bordado, ponto de cruz, cerâmica, pintura, crochê, renda irlandesa, redendê, patchwork, bonecas de cabaça, argila, biscuit temática. A riqueza do artesanato sergipano chamou a atenção neste fim de semana no Expo Center Norte, em São Paulo, e atraiu olhares de apreciadores da arte de todo o Brasil. Sergipe marcou presença no 11º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, evento que teve como objetivo divulgar a importância cultural do artesanato brasileiro, incentivando a comercialização e a geração de emprego e renda. O Salão contou com o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

“Nosso estante contou com produtos de 20 artesãos de Aracaju, Laranjeiras, Gracco Cardoso, Barra dos Coqueiros, Lagarto, Divina Pastora, Rosário do Catete e Santana do São Francisco. Foi a segunda vez que participamos e ficamos felizes com a receptividade dos visitantes com a nossa arte”, afirmou Ana Rosa, diretora do Programa de Artesanato de Sergipe.

De acordo com a diretora, a participação no 11º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras foi especial para fortalecer a divulgação e a essência de tudo que é produzido no estado.

“A representação do artesanato de Sergipe é de suma importância no contexto atual, pois proporciona o conhecimento nacional. Foi uma oportunidade de fomentar o artesanato em quanto comércio e identidade cultural, onde os artesãos de Sergipe mostraram suas potencialidades, comercializaram e fortaleceram a referência do Estado de Sergipe”, complementou Ana Rosa, reforçando que o Salão do Artesanato contou com a presença do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima.

Para a secretária de Estado do Trabalho, Inclusão e Assistência Social, Mitzy Matos, eventos como esse valorizam o artesão sergipano, fomentam a profissionalização e fortalecem os canais de produção.

“O setor de artesanato é uma importante fonte de geração de renda. Aqui em Sergipe, nosso interior é rico na produção. O Governo do Estado, através da Seidh, incentiva os artesãos na divulgação e expansão da cultura e no fortalecimento da tradição sergipana. A presença desses profissionais em feiras nacionais é uma oportunidade de geração de renda e inclusão social. O artesanato sergipano está de parabéns”, afirmou.

Fonte e foto assessoria