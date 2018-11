Criança de apenas seis anos que estava desaparecida é encontrada morta

12/11/18 - 12:49:18

Uma criança de apenas seis anos que estava desaparecida desde o domingo (11), foi encontrada sem vida no inicio da manhã desta segunda-feira (12) em uma casa abandonada em frente à sua residência no município de Santa Luzia do Itanhi.

As informações passadas pela secretaria de segurança pública são de que o corpo da criança foi localizado por familiares. À polícia, os pais de Ruan Santos da Conceição, contaram que o corpo da criança foi localizada em uma casa abandonada, nas imediações da torre de uma operadora de telefonia, que fica em frente à residência da família.

A SSP informou que a investigação do caso será conduzida pela delegada de Santa Luzia do Itanhy e do DAGV de Estância, Gisele Theodoro Martins, que contará com o apoio do delegado Allan Faustino, da Delegacia Regional de Estância.

Foto PM/SE