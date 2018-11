EMÍLIA FARÁ PALESTRA DENTRO DO CONGRESSO DIREITO DO CONSUMIDOR

Na próxima terça-feira, 13, às 14h, defensora pública e vereadora, Emília Corrêa (Patriota), ministra palestra dentro do I Congresso de Sergipano de Direito do Consumidor, com o tema “Transporte aéreo e a resolução 400/2016”. O evento que é uma iniciativa do PROCON Estadual, pretende reunir especialistas nacionais sobre diversos assuntos.

Segundo Emília, o evento é muito importante por debater as principais mudanças que vem acontecendo no país e no mundo sobre as questões de Direito do Consumidor.

“Estaremos discutindo o que prevê o CDC sobre transporte aéreo, como: correção de nome do passageiro, desistência da compra de passagem, alteração do vôo da companhia aérea, bagagens violadas, extraviadas ou danificadas, entre outros assuntos”, afirmou

O evento acontecerá de 12 a 14 de novembro, no Teatro Tiradentes, localizado na Rua Simão Dias, n° 236, Centro, Aracaju.

