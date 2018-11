Festival de Flores de Holambra acontece até domingo em Aracaju

12/11/18 - 08:54:02

Com entrada gratuita, o 8º Festival de Flores de Holambra estará em Aracaju até o próximo domingo, 18 de novembro., na Praça General Valadão, centro da capital sergipana, no horário das 8h às 18h.

O evento, que também vai funcionar no feriado da quinta-feira, 15 de novembro, vem sendo prestigiado desde o dia 08 por muitas pessoas que adquiriram flores e plantas a preços populares a partir de um valor simbólico de R$ 5,00.

“Uma das atrações do festival é a rica variedade de flores e plantas com valores acessíveis. São mais de 150 espécies de flores e plantas ornamentais como orquídeas, samambaias, cactos, rosas, begônias, tuias, bonsais, frutíferas, além de ervas medicinais. Nos primeiros dias do evento, já alcançamos um público de cerca de 12 mil”, comemora Diogo Correia, um dos coordenadores do festival.

Por causa da grande rotatividade, o festival repõe semanalmente o estoque para garantir aos consumidores flores e plantas com qualidade.

O evento também tem uma proposta inclusiva, com destinação de parte de recursos para as entidades ligadas a causas importantes de inclusão social a exemplo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que é a parceira do festival desde a primeira edição em Aracaju.

Com os recursos adquiridos por meio da parceria, é fortalecido o trabalho da APAE que atua com pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias. Os atendidos pela instituição também participam diretamente do festival, atendendo os consumidores e orientando sobre os cuidados com as plantas e flores.

O evento

O festival surgiu na cidade de Holambra, situada em São Paulo. Com pouco mais de 15 mil habitantes, o local concentra a maior produção de flores ornamentais do país.

O evento é realizado nas principais cidades e capitais do Brasil e tradicionalmente conta com um grande público de várias idades atraído pela beleza e colorido das flores. Além de uma função decorativa, as flores e plantas também cumprem importante papéis de cura e proximidade com a natureza.

INFORMAÇÕES

Data: 08 a 18 de novembro

Horário: 8h as 18h

Local: Praça General Valadão (em frente ao Hotel Palace e Banco do Brasil – Centro de Aracaju)

Por Kátia Azevedo

Foto assessoria