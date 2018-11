Governador visita Ribeirópolis e participa de procissão em louvor ao Sagrado Coração de Jesus

12/11/18 - 10:04:21

De Ribeirópolis, Belivaldo finalizou a agenda do final de semana comemorando a Emancipação Política do município de Areia Branca

Neste domingo (11) o governador Belivaldo Chagas foi até o Agreste Sergipano, no município de Ribeirópolis para participar de procissão e missa em louvor ao padroeiro da cidade, Sagrado Coração de Jesus. Belivaldo percorreu as diversas ruas ao lado da ex-prefeita Uita Barreto, e destacou a importância de participar desse momento de fé.

“Sempre que venho à cidade de Ribeirópolis sou muito bem acolhido pelo povo daqui, pela amiga e ex-prefeita Uita Barreto. E em gratidão às bênçãos recebidas, não poderia deixar de participar desse ato de fé e devoção”, disse o governador após a celebração.

Na chegada da procissão, foi realizada uma missa festiva na Praça da Matriz, celebrada pelo padre Marcelo Conceição e concelebrada por sacerdotes de outras comunidades religiosas. A festa do padroeiro de Ribeirópolis deste ano teve como tema “Sagrado Coração de Jesus, Templo Santo de Deus” e o lema “O povo de Deus na Igreja”. Durante todos os dias de novena aconteceram celebrações com temas específicos.

Em sua homilia, o padre Marcelo Conceição falou sobre a importância dos cristãos depositarem sua fé no Sagrado Coração de Jesus, e fez um convite a todos para um momento de silêncio e reflexão, onde todos fizeram seus pedidos. “Em meios aos desafios diários é no Sagrado Coração de Jesus que encontramos o amor”, destacou. Logo após a celebração, todos os devotos receberam a Bênção do Santíssimo Sacramento, momento que marcou o encerramento da festa religiosa.

Entre as demais autoridades presentes no ato religioso estavam o secretário-chefe da Casa Civil, José Carlos Felizola; os deputados estaduais Luciano Bispo e Zezinho Guimarães; a vice-prefeita de Frei Paulo, Mércia de Soares e a ex-prefeita de São Miguel do Aleixo, Selma de Mauro. Também acompanharam os vereadores de Ribeirópolis: Fabinho de Ginaldo, Maria de Nelson, Silveira Neto e Alberto Simeão (Pororoca); e o vereador de Frei Paulo, Milton da Ambulância.

55 anos de Areia Branca

De Ribeirópolis, Belivaldo finalizou a agenda do final de semana comemorando a Emancipação Política do município de Areia Branca. “O prefeito Alan de Agripino e todos os envolvidos na organização da festa estão de parabéns! Uma festa bonita, com segurança e bem organizada, do jeito que o povo de Areia Branca merece. Fico feliz em participar e celebrar com todos, o aniversário de 55 anos deste município tão importante para nosso estado”, declarou o governador.

“É muito importante a presença do nosso governador no aniversário da cidade. Ele que vem desenvolvendo um grande trabalho em todo o estado, em especial em Areia Branca, onde colocou asfalto em diversas ruas da nossa cidade, investe na segurança com o auxílio no policiamento do evento. Ficamos muito felizes, porque sabemos que ele é um homem trabalhador e vai fazer muito mais por nossa terra”, ressaltou o prefeito Alan de Agripino.

Além do secretário-chefe da Casa Civil, José Carlos Felizola, participaram o deputado estadual Luciano Bispo; o secretário de estado do Meio Ambiente, Olivier Chagas e o deputado federal João Daniel.

Foto Jorge Henrique