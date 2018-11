IPESAÚDE INFORMA MANUTENÇÃO NO SISTEMA NESTA SEXTA

12/11/18 - 14:29:30

O Ipesaúde informa que nesta sexta-feira, 16, em virtude de manutenção no sistema, os setores de marcação de consultas, cadastro, perícia, protocolo e ouvidoria estarão suspensos em todas as unidades da instituição. As consultas que já estão agendadas ocorrerão normalmente.